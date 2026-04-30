© Foto: © 2024 SÜSS MicroTec SEDie Aktie von SUSS MicroTec war im April einer der besten Werte am deutschen Aktienmarkt. Am Donnerstag legt die Aktie wieder zweistellig zu. Geht die Rallye im neuen Monat weiter? Was Analysten dazu sagen.Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs und eines schwachen Ausblicks für das laufende Jahr hat die Investmentbank Berenberg ihr Kursziel für den Halbleiter-Ausrüster SUSS MicroTec drastisch angehoben, von 37 auf 84 Euro. Ein Wert, dem die Aktie mit ihrem Plus von über 10 Prozent am Donnerstag schon näher kommt. Die Münchner, die Spezialmaschinen für die Chip-Fertigung herstellen, hatten ihre Aktionäre zuletzt mit zwei Gewinnwarnungen enttäuscht. Dennoch sehen die Analysten das laufende …Den vollständigen Artikel lesen
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