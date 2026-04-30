Beim diesjährigen Makler-Summit Süd-West gab es spannende Impulse zu aktuellen Themen und Entwicklungen im Makler- und Versicherungsmarkt. Anstehende Veränderungen und Umbrüche sowie der tiefgreifende Wandel in verschiedenen Bereichen mit seiner hohen Dynamik prägten das Programm. Neben der Gelegenheit zum Networking und zu persönlichen Gesprächen wartete der Makler-Summit Süd-West am 29.04.2026 auf dem W&W-Campus in Kornwestheim mit einem breit gefächerten Themenspektrum auf. Die Spanne reichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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