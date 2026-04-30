Der US-Automobilgigant Ford steht offenbar vor einer historischen Erweiterung seines Geschäftsmodells. Wie die Konzernleitung am späten Mittwochabend (29. April) im Rahmen der Bilanzkonferenz bekannt gab, befindet sich das Unternehmen in frühen Gesprächen mit der US-Regierung über verschiedene Verteidigungsprojekte. Damit signalisiert Ford die Bereitschaft, eine deutlich größere Rolle im militärisch-industriellen Komplex der USA einzunehmen - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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