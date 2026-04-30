DJ Continental verlängert Mandat von CEO Christian Kötz vorzeitig um drei Jahre
DOW JONES--Der Continental-Aufsichtsrat hat das Vorstandsmandat von CEO Christian Kötz in seiner heutigen konstituierenden Sitzung vorzeitig um weitere drei Jahre bis März 2030 verlängert. "Christian Kötz hat den Reifenbereich in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent weiterentwickelt und die strategische Ausrichtung von Continental als fokussiertem Reifenhersteller maßgeblich mitgestaltet", sagte die neue Aufsichtsratsvorsitzende Sabrina Soussan. Der Aufsichtsrat stehe geschlossen hinter ihm und seinem Vorstandsteam. Kötz ist seit dem 1. Januar Vorstandsvorsitzender des DAX-Konzerns.
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April 30, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)
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