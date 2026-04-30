DEWA stellt neuen Weltrekord bei der Versorgungskontinuität auf

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, geschäftsführender Leiter und Geschäftsführer der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), gab bekannt, dass DEWA einen neuen Weltrekord für die geringste Ausfallzeit pro Stromkunde (Customer Minutes Lost, CML) von nur 0,82 Minuten (etwa 49 Sekunden) pro Jahr aufgestellt hat. Mit dieser bedeutenden Leistung hat DEWA seinen eigenen bisherigen Weltrekord von 0,94 Minuten aus dem Jahr 2024 übertroffen, was einer Verbesserung von rund 13 entspricht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260429266425/de/

Dubai records the world's lowest electricity customer minutes lost at just 49 seconds per year (Photo: AETOSWire)

"Wir arbeiten im Einklang mit der Vision und den Weisungen Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, um die beste Strom- und Wasserinfrastruktur der Welt bereitzustellen. Wir nutzen die neuesten Technologien der vierten industriellen Revolution, insbesondere künstliche Intelligenz, die wir vollständig in die Strategien und Abläufe von DEWA integrieren. Das Smart Grid ist eine tragende Säule der Strategie von DEWA, Versorgungsleistungen nach den höchsten Standards für Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz bereitzustellen. Dies unterstützt den Dubai 2040 Urban Master Plan und die Dubai Economic Agenda (D33), die Dubais Position unter den drei führenden Städten der Welt festigen sollen", sagte Al Tayer

Al Tayer erläuterte, dass das Smart Grid, das DEWA mit Gesamtinvestitionen von 7 Milliarden AED bis 2035 umsetzt, fortschrittliche Funktionen bietet, um die Effizienz der Energieübertragung und -verteilung zu steigern, Ausfälle zu reduzieren, Verluste zu minimieren, das Management elektrischer Lasten zu verbessern und die Zufriedenheit der Kunden sowie aller Stakeholder zu erhöhen. Eines der wichtigsten Programme ist das Automatic Smart Grid Restoration System, das erste seiner Art im Nahen Osten und in Nordafrika. Das System ermöglicht eine Fernsteuerung, Verwaltung sowie Überwachung rund um die Uhr ohne menschliches Eingreifen. Dies geschieht mithilfe innovativer zentralisierter Systeme, die Fehler automatisch lokalisieren und isolieren sowie die Versorgung wiederherstellen, wodurch die Wiederherstellung der Stromversorgung beschleunigt und die Zuverlässigkeit erhöht wird.

DEWA hat den CML-Wert in Dubai von 6,88 Minuten pro Jahr im Jahr 2012 auf nur 0,82 Minuten im Jahr 2025 gesenkt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Durchschnitt von etwa 15 Minuten, den führende Versorgungsunternehmen in der Europäischen Union verzeichnen. Dies unterstreicht die weltweite Führungsrolle von DEWA bei der Nutzung von Innovationen, um Versorgungsleistungen nach den höchsten Zuverlässigkeitsstandards bereitzustellen.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260429266425/de/

Contacts:

Shaikha Almheiri

00971552288228