DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. Mai (20. KW)
=== M O N T A G, 11. Mai 2026 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April *** 03:30 CN/Erzeugerpreise April *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (09:30 PK) 07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q 07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q 18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q 20:30 BG/Shelly Group SE, Ergebnis 1Q *** - DE/SAP SE, Hausmesse Sapphire (bis 13.05.) - RU/Börsenfeiertag: Russland D I E N S T A G, 12. Mai 2026 06:30 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 2Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV *** 10:00 DE/Fraport AG, HV *** 10:00 DE/K+S AG, HV *** 10:00 DE/Zalando SE, HV 10:00 DE/Elringklinger AG, HV 10:00 DE/Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 14:30 US/Verbraucherpreise April 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q *** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Greater Rockford Chamber of Commerce Luncheon *** - DE/Scout24 SE, Kapitalmarkttag - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 1Q - SE/Verve Group SE, HV M I T T W O C H, 13. Mai 2026 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Trading Update 1Q *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK) *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9M 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q 08:30 JP/Softbank Group Corp, Jahresergebnis *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Aixtron SE, HV *** 10:00 DE/Aumovio SE, HV *** 10:00 DE/BMW AG, HV *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV *** 10:00 DE/Deutz AG, HV *** 10:00 DE/Freenet AG, HV *** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Beschäftigung 1Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion März 11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Erzeugerpreise April *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** - AT/Opec-Ölmarktbericht *** - DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q - DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 1Q - NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1Q - Verkürzter Handel in Schweden D O N N E R S T A G, 14. Mai 2026 *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 08:00 GB/BIP März *** 08:00 GB/Handelsbilanz März 08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q *** 19:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung zu "Conversations on Central Banking" *** 23:30 US/Fed-Gouverneur Barr, Teilnahme an Money Marketeers dinner event *** - CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (bis 15. Mai) - Börsenfeiertag: Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Schweiz - DE/Biontech SE, HV - DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q F R E I T A G, 15. Mai 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 10:00 DE/Freenet AG, Analysten- und Pressekonferenz zum Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April *** - CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (seit 14. Mai) - Börsenfeiertag: Dänemark ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
