Die Ankündigungen zur Führungsebene bringen Driscoll's globalen Anspruch voran, seine bewährte Mission, Verbraucher zu begeistern, auf alle Märkte weltweit auszuweiten

Driscoll's, die weltweit führende Beerenmarke, gab heute zwei Ernennungen in der Führungsebene bekannt, um die langfristige Strategie von Geschäftsführer Soren Bjorn zu unterstützen: das bewährte, geschmacksorientierte Geschäftsmodell des Unternehmens weltweit auszuweiten sowie Verbrauchern in allen Märkten, die das Unternehmen bedient, denselben konsequenten Ansatz zu bieten, durch den Driscoll's in den Vereinigten Staaten zur Nr. 2 unter den Lebensmittel- und Getränkemarken im Einzelhandel wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260429244323/de/

Wyard Stomp wurde zum Betriebsleiter (COO) ernannt, einer neu geschaffenen Funktion, und führt zugleich weiterhin das Geschäft von Driscoll's in Europa, dem Nahen Osten sowie Afrika (EMEA). Als Betriebsleiter wird Stomp eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um Strategien in Maßnahmen umzusetzen, bereichsübergreifende Initiativen zu leiten und sicherzustellen, dass das Unternehmen in dem Tempo handelt, das zur Unterstützung seiner globalen Wachstumsambitionen erforderlich ist.

Stomp kam 2012 zu Driscoll's und hatte mehrere leitende Positionen in Europa sowie den Vereinigten Staaten inne, darunter die des Vertriebsvorstands von Driscoll's Amerika. Mit seinem Hintergrund in der Agrarwirtschaft und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz beim Aufbau von Marktführerschaft in mehr als 20 Ländern in EMEA ist er bestens aufgestellt, um eine konsistente globale Umsetzung voranzutreiben.

Shaily Sanghvi, derzeit Finanzleiterin für Amerika, erweitert ihren Aufgabenbereich und übernimmt weltweit Verantwortung für die Strategie. In diesem erweiterten Verantwortungsbereich wird sie Finanzplanung, M&A sowie strategische Planung integrieren, um die langfristigen Prioritäten von Driscoll's weltweit zu steuern. Sanghvi verfügt über umfassende Erfahrung in Unternehmensstrategie, M&A sowie Finanzen bei führenden Konsumgüterunternehmen, darunter PepsiCo und Del Monte.

"Driscoll's konzentriert sich seit mehr als einem Jahrhundert auf eines: die feinsten, geschmacksintensivsten frischen Beeren anzubauen und die Verbraucher zu begeistern, die sie lieben", sagte Soren Bjorn, Geschäftsführer von Driscoll's. "Der Aufstieg zur Nr. 2 unter den Lebensmittel- und Getränkemarken im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten beweist, dass eine Marke, die auf Geschmack und Qualität beruht, selbst die bekanntesten Namen der Lebensmittelbranche übertreffen kann. Doch dies ist erst der Anfang dessen, was global möglich ist. Menschen sind unsere größte Stärke, und mit Wyard sowie Shaily verfügen wir über die betriebliche und strategische Grundlage, um unser Modell im nächsten Jahrzehnt sowie darüber hinaus mit Disziplin und Zielstrebigkeit auszuweiten."

Der Erfolg von Driscoll's beruht auf einer bewussten Entscheidung: umfassend in frische Beeren zu investieren, die Kategorie bei Geschmacksinnovationen anzuführen sowie ein Netzwerk unabhängiger Erzeuger aufzubauen, das ganzjährig gleichbleibende Qualität liefert. In den Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen seit mehr als 100 Jahren seinen Hauptsitz hat, brachte dieser disziplinierte Fokus eine der vertrauenswürdigsten Marken im Lebensmitteleinzelhandel hervor, erreicht durch tiefe Spezialisierung statt durch ein breites Portfolio.

Heute wächst die Kategorie frischer Beeren weltweit weiter, getragen von der steigenden Nachfrage nach frischen, geschmackvollen Lebensmitteln. Mit seinen firmeneigenen Geschmacksinnovationen, seinen Möglichkeiten zur ganzjährigen Versorgung sowie den Anbaugemeinschaften, auf die es angewiesen ist, kann Driscoll's dieses Wachstum in besonderer Weise anführen und gleichzeitig weiter in Technologien investieren, mit denen die betriebliche Effizienz sowie die Widerstandsfähigkeit der Versorgung gestärkt werden. Dieses System wird nun weltweit ausgebaut.

Über Driscoll's

Driscoll's ist der weltweite Marktführer für frische Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren. Mit mehr als 100 Jahren landwirtschaftlicher Tradition ist Driscoll's ein Pionier der Innovation von Beerenaromen und die vertrauenswürdige Verbrauchermarke von Only the Finest Berries. Mit mehr als 900 unabhängigen Züchtern auf der ganzen Welt entwickelt Driscoll's exklusive, patentierte Beerensorten, wobei ausschließlich traditionelle Züchtungsmethoden zum Einsatz kommen, die sich auf den Anbau hervorragend schmeckender Beeren konzentrieren. Ein engagiertes Team von Agronomen, Züchtern, Sensorikern, Pflanzenpathologen und Entomologen hilft bei der Aufzucht von Setzlingen, die dann auf lokalen Familienbetrieben angebaut werden. Die Beeren von Driscoll's werden in mehr als 20 Ländern angebaut und sind in mehr als 40 Ländern in Nordamerika, Australien, Europa und China für Verbraucher erhältlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260429244323/de/

Contacts:

Medienkontakt: press@driscolls.com