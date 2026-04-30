Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen PCE-Daten unterstreichen, dass der Inflationsdruck in den USA weiterhin erhöht bleibt, so die Analysten der Nord LB.Insbesondere der starke Anstieg der Energiepreise wirke sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus und treibe sowohl Güter- als auch Dienstleistungspreise. Immerhin würden steigende Einkommen kurzfristig für einen gewissen Ausgleich sorgen, doch handele es sich hierbei eher um einen statistischen Aufholeffekt als um eine nachhaltige Entlastung. Die persönlichen Ausgaben seien demnach ebenfalls kräftig gewachsen. Eine nachhaltige Entspannung dürfte weniger von der Geldpolitik als vielmehr von geopolitischen Entwicklungen und einer Normalisierung der Energiemärkte abhängen. Vor diesem Hintergrund erscheine eine vorsichtige Lockerung der Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf zwar möglich, bleibe jedoch klar an externe Risiken gebunden. (30.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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