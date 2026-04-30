Berlin (www.anleihencheck.de) - Die erstaunliche Bewegung der US-Aktienmärkte auf neue Höchststände trotz weiter gesperrter Straße von Hormus soll in dieser Woche ihren fundamentalen Unterbau bekommen, so Jens Herdack, CIIA der Weberbank.So würden ebenso viele wie wichtige Unternehmen aus dem US-amerikanischen S&P-500-Index ihre Quartalsergebnisse präsentieren, sodass damit 40% der gesamten Index-Marktkapitalisierung abgedeckt würden. Die bisherigen 20% hätten durchaus zu glänzen gewusst, aber ob dies auch für die anstehenden Ergebnisse der Tech-Giganten gelten werde? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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