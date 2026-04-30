Die niederländische Reederei Tharsis Ship Management hat für ihr Projekt eSeaRiverBarge Fördermittel aus dem EU-Innovationsfonds erhalten. Das Projekt umfasst den Bau und Betrieb von zwei emissionsfreien Containerschiffen für den Einsatz zwischen den Niederlanden und Großbritannien. Das Besondere: Die zwei Schiffe sollen mit austauschbaren Batteriecontainern von Hersteller Zero Emission Services und MCS-Ladetechnik ausgerüstet werden. Der Baubeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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