lpreise ziehen wieder an

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Brent und WTI erreichen den höchsten Stand seit Anfang 2022.





Die Ölpreise haben zur Wochenmitte wieder angezogen und zeitweise den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht. Auslöser ist vor allem die anhaltende Unsicherheit rund um die wichtige Meeresenge bei Hormus, über die ein großer Teil der globalen Ölexporte abgewickelt wird. Am Markt wächst die Sorge, dass eine mögliche länger andauernde Einschränkung des Schiffsverkehrs weiter zu Angebotsengpässen führen könnte.



Zuvor hatten sich die Ölpreise wieder leicht beruhigt, gestützt durch diplomatische Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Diese Verhandlungen scheinen jedoch ins Stocken geraten zu sein; als zentraler Streitpunkt gilt weiterhin Teherans Nuklearprogramm.



Brent legte in der Spitze um rund 7 % zu und stieg zeitweise auf etwa 126 US Dollar je Barrel, WTI bewegte sich ähnlich und überschritt zwischenzeitlich ca. 108 US Dollar.



Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Markt durch eine Ankündigung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten: Das Land will zum 1. Mai aus OPEC+ austreten. Kurzfristig könnte dies für weitere Unsicherheit sorgen; mittelfristig wären die UAE damit nicht mehr an OPEC+-Fördergrenzen gebunden, was das Angebot und damit die Preisentwicklung beeinflussen könnte.















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Quelle: HSBC





















