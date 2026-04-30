Die DHL-Aktie hatte in den letzten Tagen mit Abgabedruck zu kämpfen. Am Donnerstag schießt der Kurs als bester DAX-Wert aber um mehr als +5% hinauf und holt damit die jüngsten Verluste wieder größtenteils auf. Anleger honorieren die Zahlen, die der Bonner Logistikkonzern am Morgen vorgelegt hat. Ist die Freude berechtigt und wie kann es jetzt weitergehen? Starker Jahresauftakt trotz schwierigem Umfeld Im ersten Quartal konnte DHL die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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