Immer mehr private Raumfahrtunternehmen drängen ins All - und hinterlassen dort ihren Schrott. Laut Expert:innen könnte es im August zu einem Einschlag kommen, der sogar von der Erde aus sichtbar wäre. Auf dem Mond könnte es in Zukunft deutlich voller werden. Während Unternehmen wie Blue Origin und SpaceX Mondflüge zunehmend kommerzialisieren, planen andere schon jetzt, den Erdtrabanten mit Hotels zu einem Tourismusziel auszubauen. Diese Ambitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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