Russland setzt stärker auf den Yuan. China kauft Gold und Silber, während US-Aktien heiß laufen. Jan Willhöft zeigt, warum Anleger jetzt eine große Kapitalrotation nicht verpassen sollten.Die russische Zentralbank will heimische Banken offenbar stärker auf den chinesischen Yuan binden. Für Willhöft ist das ein weiteres Signal für einen großen Trend: Der US-Dollar verliere Stück für Stück an Bedeutung, während China, Gold und harte Assets strategisch an Gewicht gewinnen. Willhöft zeigt das Verhältnis des S&P 500 zu Gold und ordnet ein, warum der US-Aktienmarkt nach seiner Einschätzung an ein wichtiges Widerstandsniveau laufen könnte. Gleichzeitig verweist er darauf, dass Rohstoffe im …Den vollständigen Artikel lesen
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