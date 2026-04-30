Die Grünen-Fraktion im Bundestag hat eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung zum Altersvorsorgedepot in Zusammenhang mit alternativen Kapitalanlagen gestellt. Das Ergebnis: Im Rahmen des Altersvorsorgedepots sind Investitionen in ELTIFs möglich. Der European Long-Term Investment Fund (ELTIF) stand lange Zeit nur sehr wohlhabenden Investoren zur Verfügung, da das Mindestinvestment sehr hoch war, nämlich 10.000 Euro. Doch 2024 wurde vonseiten der EU eine neue Regulierung eingeführt - und dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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