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Der TRUMP-Token fiel am 25. April um 14 Prozent, während Präsident Trump auf Mar-a-Lago vor den größten Haltern seines eigenen Memecoins sprach. Der Clarity Act, Amerikas wichtigstes Krypto-Gesetzesvorhaben, bleibt im Senat blockiert, weil Bankenlobbyisten Bedenken gegen zinstragende Stablecoin-Produkte vorgebracht haben. TRUMP handelt bei 2,51 Dollar und liegt damit 96 Prozent unter dem Allzeithoch von 74,27 Dollar. Aave hat nach dem größten DeFi-Exploit des Jahres 2026 bereits 160 Millionen Dollar an Wiederaufbau-Kapital eingesammelt. Grayscale hat einen S-1-Antrag für einen Spot-Bittensor-ETF eingereicht und die TAO-Gewichtung in seinem KI-Fonds auf 43 Prozent angehoben. Das Kapital rotiert zu verifizierter Infrastruktur, und die Schnittstelle zwischen Politik, DeFi-Erholung und KI-Investitionen formt das spannendste Setup dieses Zyklus. Cathie Wood, Paolo Ardoino und Mike Tyson waren unter den Gästen der exklusivsten Krypto-Veranstaltung des Jahres. Dieser Artikel zeigt, was die Verbindung von Trump und Krypto für Anleger bedeutet und wo die größte Distanz zwischen Einstieg und Listing liegt.

Mar-a-Lago-Rede stützt die Branche, TRUMP-Token bricht trotzdem ein

Am 25. April 2026 sprach der Präsident auf einer geschlossenen Veranstaltung in Mar-a-Lago vor den Top-Haltern seines Memecoins, wie CoinDesk berichtet. Trump versprach, die Banken nicht die Krypto-Regulierung ruinieren zu lassen, und erklärte, die Branche sei in Amerika entstanden und ihre Zukunft gehöre Amerika. Tether-CEO Paolo Ardoino, Cathie Wood von Ark Invest und Anchorage-Digital-CEO Nathan McCauley waren unter den Gästen. Die 45-minütige Rede behandelte neben Krypto auch Themen wie KI, den Iran-Konflikt und Trump-Sneakers. Aave hat rund 160 Millionen Dollar der benötigten 200 Millionen Dollar eingesammelt, um die Verluste aus dem KelpDAO-Exploit zu decken, wobei Aave DAO, Mantle und Gründer Stani Kulechov zehntausende ETH zugesagt haben.

Die Ironie des Abends lag darin, dass der TRUMP-Token trotz der präsidialen Unterstützung um 14 Prozent fiel, wie Bloomberg berichtete. Team-Wallets hatten in den Wochen zuvor 46 Millionen Dollar an OKX transferiert, und die 297 Halter, die zur Gala kamen, sahen keine Erholung. Auf der KI-Seite reichte Grayscale einen S-1-Antrag für einen Spot-Bittensor-ETF unter dem Ticker GTAO an der NYSE Arca ein und erhöhte seine TAO-Gewichtung auf 43 Prozent. Das Kapital rotiert in Richtung verifizierter Infrastruktur, und die Presale-Einträge an dieser Schnittstelle ziehen die größten Erträge des Jahres 2026 an.

Das Muster wiederholt sich: Politische Unterstützung allein hält keinen Kurs, wenn dahinter kein funktionierendes Produkt steht. AAVE bei 96 Dollar zeigt, dass DeFi sich auch nach dem schlimmsten Exploit schnell erholt, und frühe Käufer, die AAVE bei rund 0,50 Dollar gegriffen haben, sahen eine 1.000-Dollar-Position auf über 280.000 Dollar wachsen, weil sie ein laufendes Protokoll zum Einstiegspreis erkannten. Genau dieses Fenster formt sich jetzt an einem anderen Ort im Markt.

Pepeto: Die verifizierte Börse, die echte Nachfrage erzeugt, während Hype-Token zusammenbrechen

Während die Schlagzeilen zwischen Gala-Fotos und Kurseinbrüchen wechseln, zeigt sich auf der anderen Seite des Marktes, wohin das Kapital tatsächlich fließt. Die Krypto-Nachrichten dieser Woche zeigen dasselbe Fenster, das sich jetzt bei einem verifizierten Presale formt, der vom Gründer des größten Memecoin-Erfolgs der Geschichte aufgebaut wird.

Pepeto sticht hervor, weil die funktionierende Börse und das bevorstehende Listing das Projekt für die Art von Erträgen positionieren, die institutionelles Kapital durch Grayscale-ETF-Anträge und Aave-Recovery-Wetten bereits validiert. Was die Nachfrage antreibt, ist nicht nur der Trend, sondern ein vollständiges Paket verifizierter Handelsfunktionen, die jede Position ab dem Moment schützen, in dem Kapital einfließt.

PepetoSwap verarbeitet jeden Trade ohne Kosten für den Nutzer, der Cross-Chain-Connector liefert Token zum exakten gesendeten Wert, ohne dass beim Transfer etwas verloren geht, und der Vertrags-Scanner überprüft den Code jedes Tokens auf Bedrohungen, bevor Kapital damit in Berührung kommt. SolidProof hat eine vollständige Sicherheitsprüfung aller eingesetzten Verträge durchgeführt und jeden einzelnen freigegeben. Diese Infrastruktur unterscheidet Pepeto grundlegend von Token, die nur auf Aufmerksamkeit setzen und bei nachlassender Begeisterung einbrechen.

Der Gründer, der den originalen Pepe-Token von null auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gebracht hat, ohne ein einziges Produkt, hat diese Plattform zusammen mit einem erfahrenen Manager aus dem Listing-Team einer führenden Börse aufgebaut. Mit 9,61 Millionen Dollar eingesammelt bei 0,0000001867 Dollar rückt das Listing näher. Das Presale-Fenster wird kleiner, und die Berichterstattung wird sich von Gelegenheit zu Ergebnis verschieben, sobald der öffentliche Handel beginnt.

Fazit

Trump und Krypto zeigen, dass politische Unterstützung den Rahmen schafft, aber keinen Token ohne Produkt retten kann. AAVE bei 96 Dollar beweist, dass DeFi sich selbst nach dem schlimmsten Exploit wieder aufbaut. Frühe Käufer, die AAVE zum Einstiegspreis erkannten, beobachteten, wie ihre Position auf ein Vielfaches anwuchs. Dasselbe Fenster formt sich jetzt bei Pepeto. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website und sichern Sie sich eine Position, bevor dieser Einstieg zur Schlagzeile wird, die alle lesen, anstatt zum Ertrag, den sie verdient haben. Eine live Börse mit echtem Community-Antrieb und bevorstehendem Listing bleibt nicht lange zum Presale-Preis bestehen.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Auswirkungen hat die Mar-a-Lago-Rede auf den Krypto-Markt?

Trump hat den Clarity Act verteidigt und versprochen, die Banken nicht die Krypto-Gesetzgebung blockieren zu lassen. Trotzdem fiel sein TRUMP-Token um 14 Prozent und steht 96 Prozent unter dem Allzeithoch. AAVE handelt bei 96,29 Dollar, während TAO bei 247 Dollar liegt, gestützt durch Grayscales Spot-ETF-Antrag. Die stärksten Einträge verbinden verifizierte Nutzbarkeit mit echten Erträgen.

Was ist Pepeto und warum steht es im Krypto-Fokus?

Pepeto ist eine verifizierte Börse mit Vertrags-Scanning, gebührenfreiem Handel und einer Cross-Chain-Brücke, die 9,61 Millionen Dollar bei 0,0000001867 Dollar eingesammelt hat. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert. Die offizielle Pepeto-Website bietet den Presale-Zugang, während das Listing näher rückt.