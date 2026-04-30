Vonage, ein Unternehmen der Ericsson-Gruppe (NASDAQ: ERIC), ist im IDC MarketScape 2026 des Segments "Worldwide Communications Engagement Platforms (CEP)" als "Leader" eingestuft worden. Nach Ansicht von Vonage spiegelt diese Auszeichnung die umfassende Kommunikationsplattform des Unternehmens wider, die es Unternehmen ermöglicht, Kunden- und Mitarbeiterinteraktionen auf globaler Ebene neu zu definieren.

Der IDC MarketScape: Worldwide Communications Engagement Platforms 2026 Vendor Assessment (Doc US53542326, April 2026) liefert eine umfassende Beurteilung ausgewählter Anbieter von Kommunikations-Engagement-Plattformen (CEP) und untersucht deren Stärken, Herausforderungen und strategische Ausrichtung, um Technologieeinkäufern eine fundierte Entscheidungsgrundlage bereitzustellen. Aus Sicht von Vonage untermauert die Platzierung in der Leaders-Kategorie die Breite und Qualität des Portfolios, das auf fortschrittlichen KI-Funktionen aufbaut. Vonage ist auf die Anforderungen von Unternehmen und Entwicklern zugeschnitten und bietet die Tools und die Flexibilität, um Kommunikationslösungen schnell aufzubauen und an spezifische Unternehmensanforderungen anzupassen.

"Vonage hat sich als treibende Kraft auf dem Markt für Kommunikations-Engagement-Plattformen etabliert. Mit seinen auf programmierbaren Kommunikations-APIs basierenden Lösungen für Unified Communications und Contact Center konnte sich das Unternehmen einen Platz als 'Leader' im IDC MarketScape for Communications Engagement Platforms sichern", erklärt Denise Lund, Research Vice President, Worldwide Telecom und UC, IDC. "Dank der Möglichkeit, direkt auf die Intelligenz mobiler Netzwerke zurückzugreifen und dadurch Netzwerkfunktionen in Unternehmensanwendungen wie UCaaS oder CCaaS zu integrieren, ist Vonage optimal aufgestellt, um den schnelllebigen und immer komplexeren Anforderungen an die kanalübergreifende Kundenbindung von Unternehmen jeder Größe gerecht zu werden."

Wie IDC MarketScape betont, wurde das Portfolio von Vonage weiterentwickelt, um die erforderliche Omnichannel-Kundenbindung bereitzustellen sowie KI-gestützte Personalisierung und Automatisierung zu nutzen. In dem Bericht heißt es weiter: "Vor allem verfügt das Unternehmen über eine globale Infrastruktur und Präsenz, die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten und dazu beitragen, die Anforderungen von Unternehmen hinsichtlich Compliance, Sicherheit und Vertrauen zu erfüllen."

"Die Einstufung als 'Leader' im ersten IDC MarketScape for Worldwide Communications Engagement Platforms ist ein wichtiger Meilenstein für Vonage", so Rodney Hassard, Head of Product, Applications bei Vonage. "Diese Auszeichnung bestätigt unsere Strategie und unsere differenzierten Technologien, mit denen Unternehmen innovative, außergewöhnliche Kundenerlebnisse schaffen können. Gestützt auf die leistungsstarke mobile Netzinfrastruktur von Ericsson sowie unsere führenden netzwerkbasierten Lösungen und Entwicklertools sind wir einzigartig positioniert, um Netzwerkfunktionen in neuen Mehrwert für Unternehmen zu übersetzen."

Eine Plattform für die Zukunft der Kundeninteraktion

Die KI-gestützten Lösungen von Vonage erschließen neue Möglichkeiten zur Wertschöpfung und unterstützen innovative Kundenerlebnisse über Mobilfunknetze und die Cloud. Sie legen den Grundstein für die Unternehmenskommunikation und verbinden interne Zusammenarbeit und externe Kundeninteraktionen durch API-gesteuerte Automatisierung.

Über Vonage

Vonage, ein Teil von Ericsson, entwickelt Technologien, die Unternehmen und Entwickler in die Lage versetzen, in der nächsten Ära der digitalen Transformation eine führende Rolle zu übernehmen. Seine KI-gestützten Plattformen und Tools ermöglichen neue Wertschöpfung und innovative Kundenerlebnisse über Mobilfunknetze und die Cloud hinweg.

Das Technologieportfolio des Unternehmens umfasst Netzwerk-APIs, CPaaS-, CCaaS- und UCaaS-Lösungen. Vonage genießt das Vertrauen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und wird von Entwicklern auf der ganzen Welt geschätzt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede digitale Interaktion neu zu gestalten.

Vonage ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und ist innerhalb des Geschäftsbereichs Global Communications Platform (BGCP) der Ericsson Group tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.vonage.com und folgen Sie @Vonage.

Copyright 2026 Vonage. Alle Rechte vorbehalten. VONAGE, das V-Logo und andere Vonage-Marken sind eingetragene Marken von Vonage oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

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