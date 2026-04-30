FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 1. Mai
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz
08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen
12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen
12:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen
12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen
USA: KfZ-Absatz
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26
10:30 GBR: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26
10:30 GBR: Geldmenge M4
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index 4/26
HINWEIS
AUT, BEL, CHE, CHN, DNK, DEU, ESP, FIN, FRA, HGK, ITA, KOR, LUX, NLD, NOR, PRT, SWE, SG: Feiertag, Börsen geschlossen
USA: Börse geöffnet
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi