EQS-News: Highlight Communications AG
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PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 - Operative Stärke und positiver Free-Cashflow-Trend - Wertberichtigungen auf Ebene Sport1 (nicht liquiditätswirksam)
Pratteln, 30. April 2026 - Die Highlight-Gruppe erwirtschaftet soliden Konzernumsatz 2025.
Konzernentwicklung im Geschäftsjahr 2025
Fokus auf Liquidität und Free Cashflow
Einmaleffekte belasten bilanzielles Ergebnis
Entwicklung der operativen Segmente 2025
Segment Film:
Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr siebzehn Filme in die deutschen Kinos gebracht, darunter "Das Kanu des Manitu", der umsatz- und besucherstärkste Film des Jahres 2025. Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel konnte der Marktanteil auch im Jahr 2025 dank eines ausgewogenen Portfolios und starkem Fokus auf deutsche Produktionen bei 4 % gehalten werden. Im Bereich Free-TV haben sich vor allem die Erstlizenzen von "Hagen - Im Tal der Nibelungen", "Manta Manta - Zwoter Teil" und "Sonne und Beton" (alle RTL) sowie "Caveman" (ProSiebenSat.1) umsatzrelevant ausgewirkt.
Segment Sport und Event:
Aussichten auf das Geschäftsjahr 2026
Das Management setzt die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Bilanz und zur weiteren Steigerung der Profitabilität weiterhin mit höchster Priorität um. Die positiven Tendenzen beim Free Cashflow und der Liquidität bestätigen, dass sich die Highlight-Gruppe auf dem richtigen Weg befindet.
Die Inflation, steigende Energiepreise, das weiterhin verhaltene Konsumverhalten sowie die aktuellen politischen Krisen führen zu einer erhöhten Planungsunsicherheit für das Geschäftsjahr 2026. Darüber hinaus steht die Medien- und Unterhaltungsbranche in Deutschland durch KI-generierte Inhalte und stagnierende Budgets unter Druck. Der Verwaltungsrat kann einen Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit der Highlight-Gruppe nicht ausschliessen.
Der Verwaltungsrat überwacht wie schon im Vorjahr auch im laufenden Jahr die aktuelle Situation und überprüft regelmässig die getroffenen Massnahmen. In der Kinostaffel 2026 sind nach derzeitigem Stand mindestens neun Neustarts vorgesehen. Zu den Höhepunkten zählen die Eigenproduktionen "Der perfekte Urlaub" von Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin - die Fortsetzung des Millionenhits "Das perfekte Geheimnis" aus 2019 - sowie "Steckerlfischfiasko", der mittlerweile zehnte Teil der beliebten Eberhofer-Reihe. Im Segment Sport und Event liegt der Fokus auf der Erfüllung aller Verträge und einer strategischen Neuausrichtung der TEAM AG.
Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich im Juni 2026 stattfinden.
Der deutsche und englische Geschäftsbericht 2025 sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2025 sind ab heute auf der Unternehmenswebsite unter www.highlight-communications.ch verfügbar.
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
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