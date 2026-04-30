Der Landkreis Gießen setzt in seinem Fuhrpark verstärkt auf Elektromobilität. Zuletzt wurden mehrere Exemplare des Volkswagen ID.3 eingeflottet, um teilweise Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu ersetzen. Der Elektroanteil der Flotte liegt nun bei 80 Prozent. Dabei bezieht sich der Prozentsatz aber nur auf die 46 Fahrzeuge der Kreisverwaltung, während z.B. der Eigenbetrieb Kreislaufwirtschaft mit seinen Müllfahrzeugen nicht mitgerechnet ist. Dennoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net