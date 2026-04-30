© Foto: © 2023 Merck & CoMerck steigert seinen Umsatz dank Keytruda, wie geht es weiter?Merck meldete höhere Umsätze im ersten Quartal und hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, da die Nachfrage nach seinem wichtigsten Krebsmedikament Keytruda weiter wächst. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 16,29 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch ein Wachstum von 12 Prozent bei Keytruda. Er liegt über den Erwartungen, da die Wall Street mit 15,85 Milliarden US-Dollar gerechnet hat. Das Unternehmen prognostiziert für das Gesamtjahr einen Umsatz von 65,8 bis 67 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,04 bis 5,16 US-Dollar. Zuvor hatte es einen Umsatz von 65,5 bis 67 Milliarden US-Dollar und …Den vollständigen Artikel lesen
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