Heidelberg (ots) -Sportwissenschaftler Michael Dörr bietet in Heidelberg und Mannheim ein zwölfwöchiges Einzelprogramm für Berufstätige mit chronischen Rückenschmerzen an.Der Diplom-Sportwissenschaftler und promovierte Trainer Michael Dörr bietet seit mehreren Jahren in Heidelberg und Mannheim ein individuelles Rückentrainingsprogramm für Führungskräfte, Ärzte und Selbstständige zwischen 45 und 65 Jahren an.Das zwölfwöchige Eins-zu-eins-Programm kombiniert gezielte körperliche Übungen mit mentalen Techniken aus dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP). Ziel ist eine messbare Reduktion chronischer Rückenschmerzen, die nach biopsychosozialen Erkenntnissen häufig sowohl körperliche als auch psychische Ursachen haben.Chronische Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsausfälle in Deutschland. Bisherige Therapieansätze behandeln nach Angaben von Dörr oft nur die körperliche Komponente. Die biopsychosoziale Forschung zeigt jedoch, dass chronischer Stress und ein dauerhaft aktiviertes Nervensystem bei einem Großteil der Betroffenen mindestens ebenso entscheidend sind wie muskuläre Schwäche oder strukturelle Veränderungen der Wirbelsäule.Dörrs Programm setzt an beiden Ebenen an: 24 Einzeltrainingseinheiten à 60 Minuten verbinden Rumpfkräftigung und Wirbelsäulenentlastung mit drei mental-emotionalen NLP-Sitzungen zur Identifikation unbewusster Schutzmuster."Wer nur trainiert, baut auf einem System auf, das nachts weiter angespannt bleibt. Wer nur an der Psyche arbeitet, hat keinen stabilen Rumpf, der den Alltag trägt. Beides muss zusammen", sagt Michael Dörr, Diplom-Sportwissenschaftler und NLP-Master-Trainer.Dörr verweist auf seine 55-jährige Praxiserfahrung sowie seine frühere Tätigkeit als Bundeskader- und Bundestrainer im Modernen Fünfkampf als Grundlage für den Ansatz.Das Programm richtet sich an maximal fünf Teilnehmende pro Quartal und kostet einmalig 3.500 Euro, zahlbar auch in zwei Raten.Dörr bietet eine Geld-zurück-Garantie: Tritt nach vier Wochen keine messbare Verbesserung ein, erstattet er den Betrag vollständig zurück. Zusätzlich stehen Video-Module für Reisetage, ein Erfolgstagebuch sowie direkter Zugang zum Trainer zwischen den Terminen zur Verfügung. Eine kostenfreie Probestunde mit Bewegungsanalyse und drei konkreten Empfehlungen steht Interessierten vorab zur Verfügung.Dörr berichtet von Klienten, die das Programm über mehrere Jahre hinweg nutzen. Ein Zahnarzt aus Heidelberg, der anonym genannt sein möchte, gibt an, seine Schmerzintensität nach zwölf Wochen von acht auf zwei von zehn Punkten reduziert zu haben. Ein Mannheimer Geschäftsführer nennt den Rückgang von zwei Arztterminen monatlich auf keinen Krankenstandstag in 14 Monaten als Ergebnis. Eine Rechtsanwältin aus Heidelberg berichtet, nach 14 Monaten noch immer regelmäßig zu trainieren.Über Michael DörrMichael Dörr ist Diplom-Sportwissenschaftler und Promovierter mit Sitz in Heidelberg. Er ist tätig als Personal Trainer sowie NLP-Master, -Trainer und -Coach und verfügt nach eigenen Angaben über 55 Jahre Praxiserfahrung im Leistungs- und Gesundheitssport. Als früherer Bundeskader- und Bundestrainer im Modernen Fünfkampf verbindet er sportwissenschaftliche Methodik mit psychologischen Verfahren zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen. Sein Einzelprogramm richtet sich ausschließlich an Berufstätige zwischen 45 und 65 Jahren in der Metropolregion Rhein-Neckar.Weitere Informationen: michael-doerr.dePressekontakt:Michael DörrDiplom-Sportwissenschaftler, Personal Trainer und NLP-Master-TrainerTelefon: +491715373791E-Mail: mail@sportlodge.deWeb: michael-doerr.deOriginal-Content von: Michael Dörr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182483/6266524