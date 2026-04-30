© Foto: UnsplashWenn Drohnen auf Raffinerien stürzen und Lieferungen nicht mehr garantiert werden können, fangen auch jahrzehntealte Allianzen an zu zerbrechen. Aber das Ende der US-Sicherheit bringt auch den US-Dollar in Gefahr.Der aktuelle Nahostkrieg fungiert als Katalysator einer Entwicklung, die schon seit Jahren unterschwellig stattfindet. Während der Iran systematisch Raffinerien und Ölhäfen in der Region bombardiert und die Straße von Hormus blockiert, bleibt die Supermacht USA auffallend passiv. Washingtons Fokus hat sich verschoben: Eigene Energieunabhängigkeit durch Fracking und die strategische Rivalität mit China lassen den Schutz der Golfmonarchien in der Prioritätenliste sinken. Für Abu …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE