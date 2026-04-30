Von den wilden Zeiten am Parkett bis zur datengetriebenen Gegenwart zeigt er, wie sich die Börse grundlegend verändert hat - und welche Denkfehler Anleger immer wieder machen. Im Fokus stehen die großen Treiber der Zukunft: Künstliche Intelligenz, geopolitische Spannungen und politische Entscheidungen. Wie verändert KI die Finanzindustrie? Welche Rolle spielen die USA, China und Europa im globalen Wettbewerb? Und wie kannst du dich als Anleger strategisch darauf einstellen? Ein Gespräch über echte Marktsignale, falsche Narrative und die Fähigkeit, auch in unsicheren Zeiten kluge Entscheidungen zu treffen.
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