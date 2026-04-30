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Vizekanzler Lars Klingbeil hat gestern auf der Bundespressekonferenz bestätigt, dass Kryptowährungen in Deutschland anders besteuert werden sollen. Die Ankündigung traf einen Markt, der im April 2026 bereits von massiven DeFi-Hacks erschüttert wurde. Über 606 Millionen Dollar gingen in nur 18 Tagen durch Exploits verloren, angeführt vom KelpDAO-Angriff mit 292 Millionen Dollar. Die Krypto News zeigen einen Sektor zwischen regulatorischem Druck und technologischem Fortschritt. Bitcoin hält sich unter 78.000 Dollar, und der Fear-and-Greed-Index signalisiert weiterhin Angst. CZ veröffentlichte sein Buch Freedom of Money und erklärte, dass nur Builder mit echten Produkten den nächsten Zyklus definieren. Er sagte, die Chance sei größer als bei der Gründung von Binance 2017. Der Markt filtert gerade Projekte, die liefern, von denen, die nur Versprechen machen. In diesem Umfeld zieht ein Presale mehr Kapital an als jede andere Runde. Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Entwicklungen der Woche.

Krypto News: Steueränderung in Deutschland, DeFi-Verluste und CZs Builder-Filter

Die wichtigste Nachricht für deutsche Anleger kam direkt von Vizekanzler Lars Klingbeil. Auf der Bundespressekonferenz bestätigte er, dass die Bundesregierung Kryptowährungen anders besteuern will, wie Blocktrainer berichtete. Die Regierung plant, durch die neue Besteuerung zwei Milliarden Euro an Einnahmen zu erzielen. Details nannte Klingbeil noch nicht, doch die Branche rechnet damit, dass die steuerfreie Haltefrist von einem Jahr fallen könnte. Die Ankündigung bewegt den gesamten Markt, weil Deutschland bisher einer der attraktivsten Standorte für Krypto-Halter in Europa war. Das Europäische Parlament stimmte parallel für eine Verhandlungsposition, die eine EU-weite Steuer auf Krypto-Gewinne ins Spiel bringt.

Auf der Sicherheitsseite wurde der April 2026 zum teuersten Monat für DeFi in der Geschichte. KelpDAO verlor am 18. April rund 292 Millionen Dollar durch einen Exploit seiner LayerZero-basierten Bridge laut Wallstreet Online. Der Drift-Protocol-Exploit auf Solana verschlang weitere 285 Millionen Dollar nur zwei Wochen zuvor. Die Gesamtverluste durch Hacks stiegen im April auf über 606 Millionen Dollar in 18 Tagen. Der Angriff auf KelpDAO wird der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe zugeschrieben und betraf mehr als 20 verbundene Netzwerke.

CZ erklärte in seinem Buch Freedom of Money und in einer AMA, dass der größte Fehler in der Branche darin besteht, Hype statt Teams mit echten Produkten zu verfolgen. Er sagte, die Chance heute sei größer als bei der Gründung von Binance 2017, doch nur Builder, die durch Bärenmärkte liefern, werden den nächsten Zyklus prägen. Bitcoin hält sich bei rund 77.800 Dollar, und der Markt bewertet jetzt Projekte nach genau dem Filter, den CZ beschrieben hat. Kapital fließt dorthin, wo Infrastruktur und Sicherheit bereits stehen, nicht dorthin, wo sie erst geplant werden.

Pepeto erfüllt jeden Punkt, den die Krypto News als Builder-Standard beschreiben

Die Nachrichten behandeln hunderte Projekte, und die meisten bestehen den Test nicht, den CZ formuliert hat. Ein Gründer, der bereits in großem Maßstab gebaut und geliefert hat, Produkte, die jetzt funktionieren, und echtes Kapital, das in einer Phase fließt, in der die meisten Käufer abwarten. Pepeto besteht in allen drei Punkten, und das ist in diesem Markt nicht üblich.

Pepeto hält 9,72 Millionen Dollar an Presale-Kapital von Wallets, die den Mitgründer hinter dem ursprünglichen Pepe-Token verifiziert haben, der einen Höchstwert von 7 Milliarden Dollar erreichte. Sie haben den ehemaligen Binance-Manager im Advisory Board bestätigt und den SolidProof-Bericht geprüft, der die gesamte Codebasis abdeckte, bevor ein einziger Dollar eingezahlt wurde. Der Presale ist sicher, weil SolidProof den gesamten Code vor der Eröffnung geprüft und verifiziert hat. Der aktuelle Markt hat keinen anderen Presale mit dieser Kombination hervorgebracht.

Die Exchange erzeugt mit jedem Handel echte Token-Nachfrage, und diese Nachfrage baut Preisdruck auf, den kein Marketingbudget ersetzen kann. Der Listungstermin liegt weiter vorn, als die meisten erwarten, und sobald der Handel eröffnet wird, sitzen Presale-Wallets auf Positionen, über die der Markt noch Monate sprechen wird. Die Bridge verbindet jede Chain zu einer Plattform, die Trading-Engine arbeitet ohne Gebühren, und jeder neue Nutzer fügt organische Nachfrage hinzu, die den Wert für alle bestehenden Halter steigert. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Runden füllen, zeigt, dass Käufer die Infrastruktur geprüft haben und handeln, bevor der breite Markt aufmerksam wird.

CZ schrieb, dass die Chancen in der Branche heute größer sind als bei der Gründung von Binance. Der Presale bei 0,0000001867 Dollar mit funktionierenden Tools und einer nahenden Listung ist der stärkste Beweis dafür in diesem gesamten Markt.

Fazit

CZ sagte der Welt, dass nur Builder zählen, und dann trat er zurück. Die Krypto News zeigen Bitcoin über 77.800 Dollar, DeFi-Verluste in Rekordhöhe und Deutschland auf dem Weg zu einer neuen Steuer. 9,72 Millionen Dollar kamen von Wallets, die die Arbeit erledigt haben, bevor die Masse eintraf. Die Listung rückt mit jeder Runde näher, und der Presale-Preis wird der niedrigste sein, der jemals existiert. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website auf PepetoSwap.com und sichern Sie den Einstieg, denn sobald sich dieses Fenster schließt, öffnet es sich nicht wieder.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News im April 2026?

Vizekanzler Klingbeil bestätigte, dass Deutschland die Besteuerung von Kryptowährungen ändern wird, mit dem Ziel von zwei Milliarden Euro Einnahmen. DeFi-Protokolle verloren über 606 Millionen Dollar durch Hacks in 18 Tagen, angeführt vom KelpDAO-Exploit mit 292 Millionen Dollar und dem Drift-Angriff mit 285 Millionen Dollar.

Was ist Pepeto und warum passt der Presale zum Builder-Standard?

Pepeto vereint eine geprüfte Exchange mit gebührenfreiem Handel, eine Cross-Chain-Bridge über drei Netzwerke und einen KI-Scanner in einem einzigen Projekt bei 0,0000001867 Dollar. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start verifiziert, der Pepe-Mitgründer leitet die Entwicklung, und 9,72 Millionen Dollar an Kapital bestätigen, dass Pepeto den Builder-Standard erfüllt, den CZ in Freedom of Money beschrieben hat. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter PepetoSwap.com.