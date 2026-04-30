Die DHL Group Aktie legt am heutigen Donnerstag eine beeindruckende Rallye aufs Parkett und setzt sich mit einem massiven Kurssprung an die Spitze des DAX. Nachdem das Papier am Vortag noch leichte Verluste hinnehmen musste, drehte die Stimmung nach Vorlage der neuesten Quartalszahlen komplett. Mit einem Plus von über 8 Prozent katapultierte sich die Aktie am Nachmittag auf 50,40 Euro. Damit macht der Logistik Weltmarktführer nicht nur die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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