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Meta Aktie bricht ein nach Zahlen - sind die KI-Investitionen zu hoch?

Die Aktie von Meta Platforms gerät nach der Veröffentlichung der neuesten Quartalszahlen unter Druck - und das trotz weiterhin beeindruckender operativer Stärke. Zwar konnte der Tech-Konzern erneut starkes Umsatz- und Gewinnwachstum vorlegen, doch sorgen vor allem die massiv steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz und Infrastruktur für Skepsis am Markt. Anleger stellen sich zunehmend die Frage, ob Meta bei seinem ambitionierten Ausbau von Rechenzentren, Chips und KI-Technologien über das Ziel hinausschießt - und ob die hohen Ausgaben kurzfristig stärker auf die Profitabilität drücken als bislang erwartet.

Dabei bleibt das Kerngeschäft rund um Facebook, Instagram und WhatsApp hochprofitabel und bildet weiterhin das Fundament des Unternehmens. Doch die strategische Neuausrichtung hin zu KI und Metaverse verschlingt Milliarden - mit ungewissem Zeithorizont für die Rendite. Ist der aktuelle Kursrücksetzer also nur eine gesunde Korrektur in einem langfristigen Wachstumstrend - oder ein erstes Warnsignal, dass Meta zu viel auf einmal will? Genau dieser Frage gehen wir im Anschluss anhand der frischen Zahlen und des Chartbilds der Aktie nach.

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