Hohe Erwartungen blieben unerfüllt! Deshalb wurde der disruptive Discountbroker am Dienstag nach dem Q1-Termin mit zeitweise - 14 % abgestraft. Der wesentliche Auslöser waren Rückgänge der Krypto-Erlöse (- 47% auf 134 Mio. $) und des -Tradingvolumens (- 48).



Das Gewinnwachstum sank auf 3 % (relativ zum Vorjahreszeitraum). Die Gewinnsumme 346 Mio. $ ist aber auch mit den 605 Mio. $ vom Q4 2025 zu vergleichen.



Die Umsatzsumme betrug 1,06 Mrd. $. Dies entsprach + 15 % (zum Vorjahr), aber es galt auch minus 17 % (zum Vorquartal).



ROBINHOOD MARKETS, am 18. April 13 geworden, ist inzwischen kaum noch ungestüm. ++ Mehr als 3,5 Mio. Kunden sind eine stabile Umsatzbasis, vor allem sobald die Kryptos wieder anziehen. ++ Im Aktienrückkaufstopf liegen 1,5 Mrd. $. ++ Institutionelle hatten im Quartal massiv in "HOOD" investiert und sind weiterhin "drin".



Außerdem hat jetzt ARK Invest (Cathie Wood) weitere 39 Mio. $ auf die Aktie von ROBINHOOD "gesetzt". In Summe 275 Mio. $.



Die Volatilität bleibt: Seit dem IPO vom 29. Juli 2021 (Emissionspreis 38 $) hatte sich die Aktie bald gefünftelt und dann (von 7,20 $) um den Faktor 21 vervielfacht. Von Oktober bis Ende März folgte die Mehr-als-Halbierung. Die Story lädt dazu ein, sich mit einer kleinen Position vorsichtig an der Spekulation zu beteiligen.



Helmut Gellermann





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