DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat das zweite Geschäftsquartal tief in den roten Zahlen abgeschlossen. Der Nettoverlust für die drei Monate per Ende März dürfte sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag belaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Analysten haben Douglas zufolge bislang ein Minus von lediglich neun Millionen Euro auf dem Zettel. Verantwortlich dafür sind Abschreibungen auf französische Geschäftsaktivitäten, den Onlineshop Parfumdreams sowie die Luxus-Tochter Niche Beauty im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dazu kämen weitere Wertberichtigungen in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Auch für das Geschäftsjahr 2025/26 zeigte sich Douglas pessimistischer. So soll der Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro liegen. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sieht das Unternehmen nun bei rund 16,0 Prozent. Zuvor hatte das Management rund 16,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate mehr als drei Prozent. Douglas will die kompletten Zahlen zum zweiten Quartal am 12. Mai vorlegen./nas/he