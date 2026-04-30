© Foto: picture alliance / abaca | TNS/ABACAPrivatanleger stecken Milliarden in schwer handelbare Kreditfonds. Ken Griffin warnt vor einem gefährlichen Denkfehler - und Arthur Hayes sieht im Hintergrund einen möglichen Einbruch wie zur Großen Depression.Die Jagd nach Rendite hat einen Markt geschaffen, den viele Anleger offenbar nicht vollständig verstehen. Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin warnt, dass insbesondere vermögende Privatanleger die Risiken von Private-Credit-Investments unterschätzen - vor allem, wenn es um Liquidität geht. Der Sektor ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Weil Banken sich aus Teilen des Kreditgeschäfts zurückgezogen haben, sprangen Fonds ein und vergaben direkt Kredite an Unternehmen. Das …Den vollständigen Artikel lesen
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