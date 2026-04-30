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H55 schließt Verifizierungstests der Systemsicherheitsfunktionen des integrierten Energiespeichersystems erfolgreich ab



30.04.2026 / 19:05 CET/CEST

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SION, Schweiz, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- H55 gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Verifizierungstests der Systemsicherheitsfunktionen bekannt. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Validierung des integrierten Energiespeichersystems (Energy Storage System, ESS) des Unternehmens sowie auf dem Weg zur Zertifizierung. In den letzten Schritten auf dem Weg zur Zertifizierung hat H55 sein Energiespeichersystem (ESS) erfolgreich in einer vollständig integrierten Konfiguration validiert und dabei alle kritischen Teilsysteme zu einer vollständigen sowie betriebsfähigen Architektur zusammengeführt. Der Testaufbau umfasste Batteriemodule (Battery Modules, BMs), Batteriemanagementeinheiten (Battery Management Units, BMUs), den Energy Flow Counter (EFC), die Protection and Power Distribution Unit (PPDU) sowie die Charge Control Unit (CCU). Die Kampagne konzentrierte sich auf die Validierung der Leistung auf Systemebene, der Kommunikationsintegrität und - besonders entscheidend - der Sicherheitsfunktionen unter realen Betriebsbedingungen. Die Ergebnisse bestätigten eine robuste und zuverlässige Koordination aller Teilsysteme und gewährleisteten ein stabiles sowie berechenbares Systemverhalten in einer Reihe verschiedener Szenarien. Ein zentrales Ergebnis der Kampagne war die erfolgreiche Verifizierung kritischer Sicherheitsfunktionen auf Systemebene, einschließlich der automatischen und kontrollierten Trennung der Stromversorgung unter vordefinierten Fehlerbedingungen oder vom Normalbetrieb abweichenden Bedingungen - eine wesentliche Fähigkeit für den sicheren Betrieb in Luftfahrtumgebungen. Über die Hardwarevalidierung hinaus stellt dieser Meilenstein einen bedeutenden Schritt dar, um die Risiken der Softwareverifizierung sowie des Zertifizierungsplans von H55 zu verringern. Alle Systemsicherheitsfunktionen verhielten sich innerhalb einer integrierten Architektur wie erwartet. "Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt, um die Risiken sowohl unserer Technologie als auch unseres Zertifizierungsplans zu verringern", sagte Anthony D'Ambrisi, Leiter der Entwicklungsorganisation von H55. "Durch die Validierung der Sicherheitsfunktionen auf Systemebene in einer vollständig integrierten Architektur zeigen wir unsere Zertifizierungsbereitschaft - nicht nur auf Komponentenebene, sondern als komplettes System. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Industrialisierung und Einsatz im großen Maßstab." Anders als viele neue Marktteilnehmer, die Systeme isoliert entwickeln, wurde das ESS von H55 von Beginn an auf die Zertifizierungsanforderungen ausgerichtet und in enger Abstimmung mit Luftfahrtbehörden einschließlich der EASA entwickelt. Das System wird nach Standards der Luft- und Raumfahrt entwickelt und geht deutlich über experimentelle oder auf eine Fluggenehmigung beschränkte Ansätze hinaus. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der elektrischen Luftfahrt geht die Sicherheitsphilosophie von H55 über den Umgang mit Ausfällen hinaus. Der Fokus liegt vielmehr darauf, Risiken zu erkennen, zu kontrollieren und zu mindern, bevor sie eskalieren. Dieser Ansatz ermöglicht ein höheres Maß an Systemzuverlässigkeit und ist grundlegend für das Erreichen der Zertifizierung in anspruchsvollen Luftfahrtumgebungen. Der erfolgreiche Abschluss dieser Kampagne ist ein entscheidender Schritt, um die Technologie von H55 von der Validierung zum Einsatz zu bringen. Angesichts laufender Programme und einer wachsenden Nachfrage nach zertifizierten Lösungen für elektrische Antriebe ist H55 gut positioniert, um Flugzeughersteller sowie Betreiber beim Übergang zur elektrifizierten Luftfahrt zu unterstützen. Während die Luftfahrtindustrie die Dekarbonisierun beschleunigt, ermöglichen die integrierten und zertifizierbaren Energiespeichersysteme von H55 eine neue Generation elektrischer Flugzeuge - entwickelt nicht nur zum Fliegen, sondern auch für den skalierbaren Einsatz. Informationen zu H55 H55 ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf zertifizierte elektrische Antriebe und zertifizierungsreife Energiespeichersysteme für die Luftfahrt spezialisiert hat. Das Unternehmen macht die Skalierung der elektrischen Luftfahrt möglich, indem es kommerzielle Lithiumzellen in luftfahrtsichere Energiespeichersysteme umwandelt, die von Regulierungsbehörden zugelassen, von Versicherern gezeichnet und von Erstausrüstern wiederholt als zertifizierte Antriebsplattform in verschiedenen Flugzeugprogrammen eingesetzt werden können. Dies wird durch unabhängige Zellcharakterisierung, strenge Eingangskontrollen, redundante Sicherheitsarchitekturen sowie auf die Vorgaben der Regulierungsbehörden abgestimmte Tests erreicht, die auf Worst-Case-Fehlerszenarien ausgelegt sind. H55 wurde als technologisches Vermächtnis des Solar Impulse-Programms gegründet und baut auf mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung in der Elektrofliegerei auf. Das Unternehmen hat mehrere elektrische Flugzeuge entwickelt, gebaut und geflogen sowie mehr als 2000 Stunden vollelektrische Flugzeit ohne einen einzigen batteriebezogenen Zwischenfall absolviert. Damit verfügt H55 über die praktische Erfahrungstiefe, die erforderlich ist, um Programme auf Zertifizierungsniveau umzusetzen und nicht nur die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen. H55 profitiert von einem starken und erfahrenen Führungsteam, das fundiertes Fachwissen bei der Skalierung von Technologieunternehmen mit praktischer operativer Umsetzung verbindet. Gemeinsam unterstützen diese Fähigkeiten einen zuverlässigen Übergang vom zertifizierten Design zur wiederholbaren Serienfertigung. Der plattformbasierte Ansatz von H55, bei dem sich Zertifizierungsnachweise über Programme hinweg aufbauen, reduziert das Einführungsrisiko und erleichtert zugleich den kapitaleffizienten Einsatz elektrischer sowie hybridelektrischer Flugzeuge. Pressekontakt

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1950 Sion

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