DJ Fitch ändert Ausblick Deutsche-Bank-Rating auf positiv von stabil
DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick für die Deutsche Bank auf positiv von stabil geändert. Zudem bestätigte Fitch Ratings das langfristige Emittentenausfall-Rating der Deutschen Bank mit "A-". Der nunmehr positive Rating-Ausblick berücksichtige die Fortschritte der Deutschen Bank bei der Schaffung eines ausgewogeneren Ertragsprofils durch die Steigerung der Rentabilität stabilerer Geschäftsbereiche, so Fitch. Die Ratingagentur geht davon aus, dass diese Fortschritte die operative Leistung nachhaltig verbessern, die Widerstandsfähigkeit erhöhen und die Kapitalgenerierung unterstützen werden.
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April 30, 2026 12:46 ET (16:46 GMT)
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