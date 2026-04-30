© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpaEntgegen allen Erwartungen stürzten Gold und Silber nach dem Nahost-Schock ab. Doch Experten sehen darin nur das Luftholen vor einem beispiellosen Sprung nach oben.Eine der eisernen Regeln an der Börse besagt: Wenn die Kanonen donnern, flüchten Anleger in Sicherheit. Das hieß bisher fast immer: Gold. Doch seit dem Ausbruch der jüngsten Eskalation im Nahen Osten verhält sich der Markt untypisch. Während die Ölpreise (Brent und WTI) um fast 50 Prozent nach oben schossen, sackten Gold und Silber ans Ende der Performance-Tabelle ab. Silber verlor fast ein Fünftel seines Wertes, Gold büßte zweistellig ein. Dahinter stecken vor allem zwei Faktoren, die diesmal dafür gesorgt haben, dass die …Den vollständigen Artikel lesen
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