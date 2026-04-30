© Foto: Christoph Dernbach - dpaDie drei großen Cloud-Service-Anbieter Amazon, Google und Microsoft haben den Investoren gezeigt, wo der KI-Hammer hängt, wie ihre jüngsten Quartalsergebnisse belegen.Die größten US-amerikanischen Technologiekonzerne, zu denen auch Meta Platforms gehört, rechnen nun gemeinsam mit Investitionen in Höhe von 725 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr, gegenüber einer vorherigen Prognose von 650 Milliarden US-Dollar. Und trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich der Ausgaben gibt der Erfolg nun Recht. "Die Umsätze steigen durchweg rasant", so Morgan Stanley in einer aktuellen Studie, da die Hyperscaler ihre Kapazitäten erweitern, um die stark gestiegene Nachfrage zu decken. Microsoft Für das …Den vollständigen Artikel lesen
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