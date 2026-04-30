BÖRSE HEUTE: DAX steigt, Wall Street nahe Rekord (30.04.2026)

Börse heute: Europa stark, Wall Street nahe Rekorden ??

Die Börse heute zeigt sich insgesamt freundlich: Europäische Indizes konnten zulegen, während die US-Märkte nahe ihrer Rekordstände bleiben. Trotz anhaltender Unsicherheit durch volatile Ölpreise und vorsichtige Zentralbanken bleibt die Stimmung in der Börse aktuell stabil.

Vor allem die Entscheidungen der EZB und der Bank of England, die Zinsen unverändert zu lassen, sorgen für Unterstützung. Gleichzeitig halten starke Unternehmenszahlen die Aktienmärkte auf Kurs.

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