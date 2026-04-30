Der Monatsabschluss stellt sich in einer angeschlagenen Chartsituation für den Goldpreis dar. Obgleich heute mit Zugewinnen im Bereich von rund +1,5%, so lastet doch die jüngste Schwäche der Vortage mitsamt dem Durchschlag unter die Unterstützung von 4.630 US$ auf dem edlen Metall. Doch damit nicht genug, denn weitere Verluste sollten eingeplant werden, da einerseits mögliche Zinserhöhungen in Europa sowie andererseits der Chefwechsel an der Führungsspitze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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