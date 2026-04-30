Cardano News: Wale kaufen 819 Millionen ADA - doch ein Presale liefert, was ADA seit Jahren verspricht

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Cardano-Wale haben in den vergangenen Wochen 819 Millionen ADA akkumuliert und damit ein Viermonatshoch bei der Akkumulation großer Wallets erreicht. ADA handelt dennoch stabil zwischen $0,24 und $0,26, ganze 90 Prozent unter dem Allzeithoch von $3,10. Der Van-Rossem-Hard-Fork steht unmittelbar bevor und bringt Protocol Version 11 mit verbesserter Plutus-V3-Effizienz und erhöhter Knotensicherheit. Das Leios-Upgrade soll den Durchsatz mittelfristig auf über 1.000 Transaktionen pro Sekunde steigern, und die Voltaire-Ära markiert Cardanos Übergang zur vollständig dezentralen Community-Führung. Trotz dieser technischen Meilensteine bewegt sich der Kurs seit Wochen kaum, und die Diskrepanz zwischen Entwicklung und Preis wird immer deutlicher. Die Cardano News zeigen echten Fortschritt, aber der Zeitplan bleibt das zentrale Problem für Anleger, die auf Rendite warten. Ein Exchange-Presale hat in genau dieser Phase bereits $9,72 Mio. eingesammelt und liefert die Tools, über die Cardano noch diskutiert. Dieser Artikel vergleicht die aktuelle Cardano News mit einem Projekt, das bereits funktionierende Produkte zeigt.

Cardano News: Wale akkumulieren auf Viermonatshoch, während Protocol 11 den Kurs noch nicht bewegt

Cardano-Wallets mit mehr als 10 Millionen ADA erreichten ein Viermonatshoch von 424 Adressen, wie FX Leaders berichtete. Diese Großinvestoren kauften rund 819 Millionen ADA im Wert von $214 Millionen während der jüngsten Kursschwäche und zeigen damit Vertrauen in das Asset trotz stagnierender Preise. ADA handelt stabil zwischen $0,24 und $0,26 bei einer Marktkapitalisierung von rund $9 Milliarden. Der Van-Rossem-Hard-Fork steht für Ende April auf dem Plan und bringt Protocol Version 11 mit verbesserter Plutus-V3-Effizienz und erhöhter Knotensicherheit, wie BYDFi berichtete. Hydra, die Layer-2-Lösung von Cardano, erreicht in lokalen Heads über 111.000 Transaktionen pro Sekunde und bietet damit die niedrige Latenz, die Hochfrequenzanwendungen benötigen.

Mithril ermöglicht eine leichtgewichtige Wallet-Synchronisierung, bei der Nutzer nicht mehr die gesamte Blockchain-Historie herunterladen müssen. Die Midnight-Sidechain soll im zweiten Quartal 2026 mit vertraulichen Smart Contracts an den Start gehen und Unternehmen ansprechen, die nicht auf vollständig transparenten Ledgern arbeiten können. Der Kurs liegt dennoch 90 Prozent unter dem Allzeithoch von $3,10 laut CoinMarketCap, und die Nachrichten spiegeln bisher mehr Versprechen als Kursbewegung. Analysten sehen $0,50 als mittelfristiges Ziel, was nur eine Verdoppelung vom aktuellen Niveau wäre.

Selbst $0,80 im bullischen Szenario ließe ADA immer noch 74 Prozent unter dem Allzeithoch. Die ADA-Nachrichten drehen sich um echten technischen Fortschritt, aber der Zeitplan bleibt der Haken für jeden Anleger, der kurzfristiges Potenzial sucht. Das Leios-Testnet kommt im Sommer, das Mainnet frühestens zum Jahresende, und ADA braucht mehrere aufeinander abgestimmte Katalysatoren, um sich merklich zu bewegen. Die Wallets, die in dieser Woche Kapital in einen funktionierenden Presale bewegen, haben sich entschieden, nicht hinter einem Hard-Fork-Zeitplan anzustehen. Wer sieht, wie ein Projekt die Tools bereits ausliefert, die ADA seit Jahren ankündigt, stellt sich die Frage nach der besseren Gelegenheit.

Pepeto: Der Presale, mit dem die Cardano-News-Zeitlinie nicht konkurrieren kann

Während Cardano auf Protocol 11 und Leios wartet, fließt Kapital in den Exchange-Presale, der in derselben Konsolidierungsphase $9,72 Mio. eingesammelt hat. Die Cardano News berichten über Zukunftspläne, doch dieser Presale liefert bereits funktionierende Produkte.

Pepeto ist so aufgebaut, dass Privatanleger jede Börsenfunktion auf einem einzigen Bildschirm nutzen können, der Ethereum, BSC und Solana umspannt. Eine Bridge bewegt Token über Netzwerke hinweg ohne Reibung, und die Matching-Engine verarbeitet jeden Trade ohne Kosten. Ein integriertes Bewertungstool markiert jeden Token als gefährlich, bevor Kapital ihn berührt. SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass Anleger sicher sein können, dass die gesamte Codebasis vor dem ersten investierten Dollar unabhängig auditiert war. Der Mitgründer hinter dem ursprünglichen Pepe-Aufstieg auf $7 Milliarden leitet das gesamte Projekt.

Das 150x-Ziel beschreibt, was sich entwickeln kann, wenn auditierte Exchange-Token mit ausgelieferten Produkten auf den offenen Markt treffen. Mehr als $9,72 Mio. flossen ein, während die Cardano-Community auf Protocol Version 11 wartet, und der Abstand zwischen den beiden Geschichten wird mit jeder Sitzung größer. Pepeto liefert Rendite durch Tools, die funktionieren, egal ob Leios pünktlich erscheint oder sich erneut verzögert.

Cardano zielt kurzfristig auf $0,50, was ungefähr 100 Prozent entspricht und mehrere Katalysatoren erfordert, die zusammenpassen müssen. Der Presale von einem $7-Milliarden-Gründer mit einem sich nähernden Binance-Listing braucht keinen dieser Katalysatoren, weil das Listing seiner eigenen Zeitlinie folgt, und wenn es eintrifft, schließt der Presale dauerhaft. Bis ADA-Halter $0,50 feiern, wird der Einstieg bei $0,0000001867 bereits eine geschlossene Tür sein, und nur die Wallets, die während der ruhigen Phase gehandelt haben, werden wissen, wie es sich angefühlt hat, diesen Preis zu halten.

Fazit

Die Cardano News zeigen echten Fortschritt mit Protocol 11 und Leios, doch $0,50 bedeutet nur 100 Prozent und braucht Monate mit aufeinander abgestimmten Katalysatoren. Pepetos Lücke zwischen Presale und Listing liefert auf einer Zeitlinie, die kein Hard Fork kontrolliert und kein DRep-Votum bestimmt. Der $7-Milliarden-Gründer hat die Börse gebaut, das Audit ist abgeschlossen, und jeder ruhige Tag, der vergeht, füllt den Presale weiter und bringt den Einstieg näher an sein Verschwinden. Das Listing ist das Ereignis, das diesen Preis für immer verändert, und wer die offizielle Pepeto-Website besucht, findet den Einstieg, bevor das Fenster sich schließt.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Cardano News und wohin geht der ADA-Kurs?

Die wichtigsten Cardano News betreffen den Van-Rossem-Hard-Fork mit Protocol Version 11, der Plutus-V3-Effizienz und Knotensicherheit verbessert, sowie das Leios-Testnet für den Sommer 2026. ADA handelt bei $0,25 und zielt kurzfristig auf $0,50, braucht aber mehrere Katalysatoren für einen Durchbruch über $0,30.

Ist Pepeto aktuell ein besserer Einstieg als Cardano?

Pepeto bei $0,0000001867 mit einer SolidProof-auditierten Börse und einem sich nähernden Binance-Listing zielt auf Listing-Vielfache von einem einzigen Ereignis, während ADA Monate an Katalysatoren für 100 Prozent Anstieg braucht. Der Presale hat $9,72 Mio. von tausenden Wallets eingesammelt, und die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Projekt.