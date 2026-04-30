Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Amex Exploration Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.04.2026, 17:20 Uhr Bei Silber, seit Jahren im Defizit, wird die Nachfrage steigen, da herrscht Einigkeit. Rund 70 Prozent des Silberabbaus stammen nicht aus primären Silberminen, sondern sind ein Nebenprodukt. Meist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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