Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoGold Resources Inc. und Amex Exploration Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.04.2026, 17:20 Uhr Bei Silber, seit Jahren im Defizit, wird die Nachfrage steigen, da herrscht Einigkeit. Rund 70 Prozent des Silberabbaus stammen nicht aus primären Silberminen, sondern sind ein Nebenprodukt. Meist ...

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