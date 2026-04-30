Bevorstehende gTLD-Registrierungsphase bietet seltene Gelegenheit, exklusive Kontrolle über die Domain-Infrastruktur zu erlangen und damit Domain-Risiken durch Dritte sowie KI-gestützte Domain-Angriffe zu mindern

CSC, ein Domain-Registrar für Unternehmen und weltweit führend bei der Abwehr von Bedrohungen im Zusammenhang mit Markenmissbrauch, Betrug, Domains sowie dem Domain Name System (DNS), gab heute ein neues Programm bekannt, das auf ICANNs Antragsfenster für neue generische Top-Level-Domains (gTLDs) abgestimmt ist und Unternehmen unterstützt, die zwischen dem 30. April und dem 12. August 2026 einen Antrag für eine .BRAND-TLD einreichen.

Der Besitz einer .BRAND-Domain gibt einer Organisation die exklusive Kontrolle über ihre gesamte Domain-Infrastruktur und mindert Registrierungen von Lookalike-Domains durch Dritte, die zu Phishing sowie Domain-Spoofing führen. Dies ist das erste Mal seit der ersten Runde im Jahr 2012, dass ICANN Anträge für neue gTLDs, einschließlich .BRANDs, entgegennimmt. Ein Termin für die Öffnung eines dritten Fensters ist nicht bekannt.

Als weltweit größter Anbieter dieser Domain-Dienste verwaltet CSC mehr als ein Drittel (über 160) aller .BRANDs und trägt dazu bei, viele der bekanntesten Marken der Welt zu schützen. Seit dem Ende des Antragsfensters der ersten Runde im Jahr 2012 bietet CSC kontinuierlich .BRAND-Registry-Management sowie Unterstützung im Betrieb und stellt so einen unterbrechungsfreien Dienst für bestehende Inhaber sicher. Individuelle .BRAND-Domainerweiterungen richten die digitale Infrastruktur an umfassenderen Sicherheitsstrategien von Unternehmen aus. Diese Schutzmaßnahmen greifen automatisch für jede Domain unter der markengebundenen Erweiterung und ergänzen bestehende Investitionen in Bedrohungsinformationen für Endpunkte.

"Die Cyber-Bedrohungslage hat sich seit dem letzten .BRAND-Registrierungszeitraum im Jahr 2012 dramatisch verschärft, wobei KI inzwischen Umfang und Komplexität verschiedener Cyberrisiken erhöht, von automatisierten Phishing-Kits bis hin zu Domain-Generierungsalgorithmen", sagte Gretchen Olive, Bereichsleiterin Policy Strategic Account Management bei CSC Digital Brand Services. "Große globale Technologieunternehmen konsolidieren ihre Infrastrukturdienste bereits unter .BRAND-TLDs und nennen verbesserte Sicherheit, Datenschutz sowie Schutz vor Spoofing als wichtigste Gründe."

In der ersten Runde im Jahr 2012 bereitete das spezialisierte .BRAND-Team von CSC mehr als 250 .BRAND-Anträge vor, reichte sie ein und begleitete sie mit einer Erfolgsquote von 100 durch die Antragsbewertung. CSC ist gemäß ISO 27001 sowie SOC 2 zertifiziert und bietet globalen Unternehmen mit komplexen Compliance-Anforderungen die Möglichkeit, aus mehreren Registry-Backend-Partnersystemen zu wählen, die in verschiedenen Ländern gehostet werden. Dies hilft Organisationen, branchen- sowie länderspezifische Anforderungen an Sicherheit, Datenverarbeitung und Datenschutz zu erfüllen.

"CSC unterstützt uns mit dem gesamten Paket rund um den Betrieb unserer drei .BRANDS", erklärte Charlotte Falck, Leiterin für Konzernmarken und markenbezogenes geistiges Eigentum. "Die Compliance-Anforderungen, die wir gemäß dem ICANN-Programm erfüllen müssen, sind umfangreich und, wenn ich das so sagen darf, auch recht kompliziert. Deshalb haben wir alles an CSC ausgelagert, und ich denke, das funktioniert sehr gut."

Obendrein bieten .BRAND-Domains zu den Sicherheitsvorteilen einen Wettbewerbsvorteil für Markenvertrauen und Auffindbarkeit im KI-Zeitalter. Sie beseitigen das Rauschen durch Lookalike-Registrierungen Dritter und schaffen einen sofort erkennbaren digitalen Raum, der ihnen exklusiv gehört. Außerdem bieten sie ein strukturelles Glaubwürdigkeitssignal, das Authentizität vermittelt, Kundenvertrauen stärkt sowie zu einer starken Autoritätsquelle für KI wird, mit der herkömmliche Domains nicht mithalten können.

"KI verändert die Art und Weise, wie Käufer sowie Stakeholder Marken entdecken und bewerten", sagte Ihab Shraim, Technischer Leiter bei CSC. "Der Erfolg im Jahr 2026 und darüber hinaus hängt davon ab, wie gut eine Organisation bei GEO und AEO sichtbar ist. Eine .BRAND bietet ein verifiziertes Autoritätssignal, das sowohl KI-Systeme als auch menschliche Besucher in Echtzeit erkennen und dem sie vertrauen können."

Was sich zwischen den ICANN-Runden verändert hat, ist die strategische Klarheit. Im Jahr 2012 beantragten viele Organisationen eine .BRAND aus Wettbewerbsdruck oder aus Angst, den Anschluss zu verpassen, häufig ohne klar definierten Plan für deren Nutzung.

In dieser zweiten Runde haben KI-gestützte Sicherheitsbedrohungen sowie die wachsende Rolle von KI bei der Suche und Bewertung von Marken durch Verbraucher .BRAND-TLDs in ein konkretes Instrument für Unternehmen verwandelt. Organisationen, die 2026 an der zweiten Runde teilnehmen, haben eine klare Begründung, die auf Sicherheit, Vertrauen sowie langfristiger digitaler Strategie beruht.

Eine Lehre aus der ersten Runde: Viele Führungskräfte erfuhren zu spät von .BRAND-TLDs. CSC empfiehlt Organisationen, diese Gelegenheit frühzeitig an die oberste Führungsebene heranzutragen, damit die Verantwortlichen genügend Zeit haben, ihre vollständigen strategischen Auswirkungen auf Sicherheit, Marke und digitale Infrastruktur zu bewerten. Da ein typischer .BRAND-Antrag sechs bis acht Wochen Vorbereitung erfordert, müssen Organisationen jetzt Schritte unternehmen, um die Frist am 12. August einzuhalten.

Um sich auf das offene Antragsfenster der ICANN vorzubereiten und zu prüfen, ob eine .BRAND-TLD für Ihre Organisation geeignet ist, vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung mit dem Spezialistenteam von CSC. Weitere Informationen zu den .BRAND-Beratungs- und Domain-Sicherheitslösungen von CSC sowie zum Antragsprozess finden Sie auf https://www.cscdbs.com/de/loesungen/domain-portfolio-management/dot-brands/.

Über CSC

CSC ist der bevorzugte Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 besten globalen Marken (Interbrand mit Schwerpunkt auf Domänensicherheit und -management sowie digitalem Markenschutz und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsmaßnahmen tätigen, kann unsere DomainSec?-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Lücken in der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Assets und Marken zu schützen. Durch die Nutzung der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken, um sich vor Cyber-Bedrohungen für ihre Online-Ressourcen und ihren Ruf zu schützen und so erhebliche Umsatzverluste zu vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen mit einer multidimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domänen abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits in der Anfangsphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com.

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