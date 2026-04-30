Jüngste Auszeichnungen durch Analysten unterstreichen die wachsende Bedeutung von Boomi bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Aktivierung vertrauenswürdiger Daten, der Steuerung von APIs und der groß angelegten Operationalisierung von KI

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung, gab heute bekannt, dass es in mehreren strategischen Technologiebereichen weiterhin Anerkennung von Analysten erhält. Dies unterstreicht die Dynamik des Unternehmens, da Unternehmen nach einer einheitlichen Grundlage suchen, um Daten, Anwendungen, APIs, Automatisierung und KI miteinander zu verbinden.

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Boomi Builds Analyst Momentum Across Integration, API Management, Data Management, and Agentic AI

In den vergangenen Monaten wurde Boomi in den Bereichen Integration, API-Management, Datenmanagement und agentische KI ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde im 2026 Gartner Magic Quadrant for Integration Platform as a Service als "Leader" eingestuft und erhielt die höchste Bewertung für die "Ability to Execute" (Umsetzungsfähigkeit), womit Boomi zum zwölften Mal in Folge als "Leader" ausgezeichnet wurde. Boomi wurde außerdem als "Leader" im IDC MarketScape: Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment (Dok. Nr. US52034025, März 2026) genannt und als "Challenger" im 2026 Gartner Magic Quadrant for Master Data Management Solutions ausgezeichnet, womit Boomi zum ersten Mal überhaupt in dieser Bewertung vertreten ist.

Darüber hinaus wurde Boomi in die 2026 Constellation ShortList for Cross-Platform Agentic AI, die 2026 Constellation ShortList for Data Integration and Transformation for Cloud-Based Analytical Data Platforms und die 2026 Constellation ShortList for Integration Platform as a Service (IPaaS) aufgenommen. Die neuesten ShortLists von Constellation unterstreichen die steigende Nachfrage von Unternehmen nach Plattformen, die Workflows über Daten, APIs, Anwendungen und KI hinweg orchestrieren können und dabei Governance, operative Kontrolle und Echtzeitausführung gewährleisten.

Boomi wurde außerdem als Leader in der Nucleus Research iPaaS Technology Value Matrix 2026 ausgezeichnet, womit das Unternehmen zum siebten Mal in Folge im Leader-Quadranten vertreten ist. Nucleus stellte fest, dass sich iPaaS-Plattformen zunehmend zur Orchestrierungsebene für agentische Workflows entwickeln, wobei Käufer nun neben traditionellen Integrationsanforderungen auch Unterstützung für KI-Workloads erwarten. Boomi wurde zudem im ISG Buyers Guide für KI-Agenten als "Exemplary" ausgezeichnet, wobei ISG die starke Leistung von Boomi in Bezug auf das Kundenerlebnis und die überdurchschnittliche Leistung in Bereichen der KI-Agenten-Produkterfahrung, einschließlich APIs und Integration, hervorhob.

Zusammen spiegeln diese Auszeichnungen einen breiteren Marktwandel wider. Da Unternehmen von KI-Experimenten zur KI-Umsetzung übergehen, benötigen sie zunehmend eine Plattform, die nicht nur Systeme und Daten verbindet, sondern auch steuert, wie APIs, Automatisierungen und KI-Agenten unternehmensweit funktionieren. Boomi ist überzeugt, dass diese Dynamik seine Strategie bestätigt, Integration und Automatisierung, API-Management, Datenbereitschaft und Agentenmanagement auf einer einzigen Plattform zu vereinen.

"Unternehmen haben den Wert von KI sowie die Notwendigkeit einer effektiveren Koordination von KI- und Datenprogrammen unter Beweis gestellt", sagte Matt Aslett, Director of Research, Data and Analytics bei ISG. "Während Unternehmen von Pilotprojekten zur Produktion übergehen, verlagert sich der Markt hin zu Plattformen, die Daten, Integration, Governance und Orchestrierung vereinen können, damit KI in realen Geschäftsumgebungen zuverlässig funktioniert."

"Während Unternehmen darum wetteifern, KI-gesteuert zu werden, besteht die Herausforderung nicht mehr im Zugang zu Modellen, sondern darin, ob Organisationen vertrauenswürdige Daten aktivieren, Interaktionen steuern und die Ausführung in zunehmend komplexen Umgebungen orchestrieren können", sagte Steve Lucas, Chairman und CEO bei Boomi. "Wir glauben, dass diese Welle der Anerkennung durch Analysten die Stärke unserer Plattform widerspiegelt und die Dynamik, die wir bei Kunden beobachten, die eine strategische Grundlage für Integration, APIs, Daten, Automatisierung und agentenbasierte KI wünschen."

Die jüngste Dynamik von Boomi ist darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen die Boomi Enterprise Platform kontinuierlich erweitert, um moderne, KI-gesteuerte Umgebungen zu unterstützen. Zu den jüngsten Innovationen, die in den öffentlichen Ankündigungen von Boomi hervorgehoben wurden, gehören Fortschritte bei der API-Föderation und -Governance, eine breitere MCP-Unterstützung, Funktionen für Datenintegration und verwalteten Dateitransfer, die Einführung von Agentstudio sowie neue Datenkontext-Funktionen wie Meta Hub, die dabei helfen, KI-Agenten in vertrauenswürdigen Geschäftszusammenhängen zu verankern.

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Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung, erweckt Daten zum Leben, indem es diese integriert und verwaltet, um alles von KI bis BI zu unterstützen. Die Boomi Enterprise Platform setzt Daten in Bewegung und vereint Datenbereitschaft, Integration und Automatisierung sowie Agentenmanagement in einer umfassenden Lösung. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern treibt Boomi die Transformation voran und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, schneller zu agieren, intelligenter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, von Andrew Humphreys, Keith Guttridge, Allan Wilkins, Shrey Pasricha, 16. März 2026.

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Gartner Magic Quadrant for Master Data Management, Stephen Kennedy, Lyn Robison, Divya Radhakrishnan, Dr. Usen Uboh, 6. April 2026.

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