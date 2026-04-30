DC Administration Services, Inc. gab heute die ab dem 29. April 2026 gültige Besetzung von fünf regionalen Determinations Committees (DCs), den Entscheidungsgremien für Kreditderivate, bekannt.

Stimmberechtigte Mitglieder aus dem Kreis der Global Dealer (für alle Regionen): Stimmberechtigte Mitglieder aus dem Kreis der Non-Dealer (für alle Regionen): Bank of America, N.A. Citadel Americas LLC Barclays Bank plc Elliott Investment Management L.P. BNP Paribas Pacific Investment Management Company LLC Citibank, N.A. Deutsche Bank AG Goldman Sachs International JPMorgan Chase Bank, N.A. Stimmberechtigtes regionales Mitglied aus dem Kreis der Dealer für die Determinations Committees für Amerika, EMEA, Asien ohne Japan sowie Japan: CCP-Mitglieder für die Determinations Committees für Amerika, EMEA, Asien ohne Japan sowie Australien-Neuseeland: Mizuho Securities Co., Ltd. ICE Clear Credit LLC LCH S.A.

Das Verfahren zur Auswahl der DC-Mitglieder ist in den DC-Regeln festgelegt. Die DC-Regeln sowie weitere Informationen zu den Determinations Committees und ihrer Tätigkeit finden Sie auf der Website der Determinations Committees: https://www.cdsdeterminationscommittees.org/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260429188062/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Orlando Figueroa

orlando.figueroa@citadelspv.com