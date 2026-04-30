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Die Federal Reserve hielt die Zinsen am 29. April bei 3,50 bis 3,75 Prozent, doch die Abstimmung fiel mit 8 zu 4 Stimmen so gespalten aus wie seit 1992 nicht mehr. Kann ein gespaltenes FOMC den nächsten Bullrun auslösen, oder bremst die Unsicherheit den Markt weiter? BTC handelt bei 76.316 Dollar und liegt damit 40 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus Oktober 2025. Jerome Powell bestätigte, dass er über den 15. Mai hinaus im Board of Governors bleiben wird. Strategy kaufte in derselben Woche 34.164 BTC für 2,54 Milliarden Dollar und brachte den Gesamtbestand auf 815.061 Coins. Bernstein setzt den Durchschnitt für Ende 2026 bei 200.000 Dollar, Fundstrat sieht 250.000 Dollar als Obergrenze, und Citi nennt 78.000 Dollar als konservative Untergrenze. Die Distanz zwischen 76.316 Dollar und dem Allzeithoch beträgt rund 65 Prozent auf einem Billionen-Dollar-Asset. Dieser Artikel zeigt die Daten hinter der Bitcoin Prognose 2026 und die Frage, wo das Kapital am weitesten reicht.

Bitcoin Prognose 2026: Fed hält Zinsen bei historischer 8-4-Spaltung, BTC fällt unter 77.000 Dollar

Das FOMC stimmte am 29. April mit 8 zu 4 für die Beibehaltung der Zinsen, die meisten Gegenstimmen seit 1992, wie mehrere Finanzmedien berichteten. Drei Bankpräsidenten stimmten dafür, die Formulierung über künftige Zinssenkungen zu streichen, während ein Gouverneur eine sofortige Senkung befürwortete. Powell bestätigte, dass er nach dem 15. Mai als Mitglied des Board of Governors bleiben wird, obwohl sein Vorsitz endet. Die Kurserwartungen für BTC reagierten sofort, weil die Spaltung signalisiert, dass Zinssenkungen früher kommen könnten als bisher angenommen. Die Renditen auf US-Staatsanleihen stiegen nach der Entscheidung, und der Dollar legte kurzfristig zu.

BTC handelt bei 76.316 Dollar laut Fortune und liegt damit 40 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar. Strategy kaufte am 20. April 34.164 BTC für 2,54 Milliarden Dollar und brachte den Gesamtbestand auf 815.061 Coins laut Finanznachrichten. Spot-ETFs brachen eine viermonatige Abflussserie mit 1,32 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen in einer Woche. Die Börsenreserven auf Binance fielen auf ein Dreijahrestief, was darauf hindeutet, dass Halter ihre Coins langfristig sichern. Bernstein setzt den Durchschnitt für Ende 2026 bei 200.000 Dollar an, und Fundstrat sieht die Spanne bei 200.000 bis 250.000 Dollar.

Die Analystenziele für BTC sind so aggressiv wie nie zuvor, doch selbst die Rückkehr zum Allzeithoch bei 126.198 Dollar liefert rund 65 Prozent vom aktuellen Niveau, verteilt über Monate auf einem Billionen-Dollar-Asset. Eine starke Rendite für institutionelle Portfolios, doch nicht die Art von Multiplikator, die ein kleineres Portfolio grundlegend verändert. Die Geschichte zeigt, dass die größten Vermögen in Krypto nie durch das Halten großer Coins entstanden sind, sondern durch den Einstieg in Projekte, bevor der Markt sie bemerkte. Wo das nächste dieser Fenster steht, ist die Frage, die das informierteste Kapital bereits beantwortet hat.

Pepeto - der Presale, den die Bitcoin Prognose 2026 nicht erreichen kann

Während der Markt die Fed-Abstimmung verdaut, hat Pepeto durch jeden roten Kerzentag dieses Monats neue Wallets hinzugefügt. Die Kursziele bei großen Coins sind nicht der Ort, an dem diese Halter die größte Rendite erwarten.

Die Handelsplattform läuft bereits. Trades gehen über PepetoSwap ohne angehängte Gebühr durch, die Cross-Chain-Brücke liefert Tokens über Ethereum, BNB und Solana ohne Abzug, und der integrierte Token-Scanner prüft Verträge und markiert Bedrohungen, bevor Kapital weiterfließt. SolidProof hat jeden Vertrag im gesamten System geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde, was bedeutet, dass die technische Sicherheit unabhängig bestätigt wurde, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde.

Aufgrund des schnellen Wachstums wurde die ursprüngliche Domain des Projekts Ziel gezielter Angriffe, und das Team verlegte den Betrieb auf die aktuelle Adresse. Der Gründer hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin, dem Token, der von null auf 11 Milliarden Dollar stieg, hat jedes Produkt gebaut, bevor er diesen Presale eröffnete, und einen ehemaligen Binance-Manager mit dem Listing beauftragt. Bei 0,0000001867 Dollar deutet die Mathematik auf Vielfache hin, sobald der Handel auf Binance eröffnet wird, und das Fenster zum Einstieg schrumpft mit jeder Runde, die sich füllt.

Der Presale hat 9,72 Millionen Dollar eingesammelt, während der Fear-and-Greed-Index in der Angstzone verharrte. Wer 500 Dollar in Dogecoin bei 0,002 Dollar investierte, sah daraus 175.000 Dollar werden, bevor irgendjemand aufmerksam wurde, und jeder dieser frühen Halter wünscht sich, mehr investiert zu haben. Die Presale-Mathematik arbeitet auf einer Skala, die kein Billionen-Dollar-Asset replizieren kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Preis und die verbleibende Kapazität der laufenden Phase.

Fazit

Die historische 8-4-Spaltung der Fed gab Krypto das klarste Signal des Jahres, und die Kursziele für BTC verschoben sich nach oben. Der Kurs bei 76.316 Dollar muss 126.198 Dollar erreichen, um sein Hoch zurückzuerobern, und diese Reise dauert Monate auf einem Billionen-Dollar-Asset. Die Menschen, die in Krypto echtes Vermögen aufgebaut haben, waren nie diejenigen, die große Coins hielten und auf Verdopplungen warteten, sondern diejenigen, die den Einstieg fanden, den der Rest des Marktes noch nicht bemerkt hatte. Derselbe Gründer, der Pepe auf 11 Milliarden Dollar brachte, hat Pepeto mit einer funktionierenden Börse und einem Vertrags-Scanner gebaut. Der Presale-Preis bei 0,0000001867 Dollar verschwindet, sobald der Handel beginnt. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, solange der Einstieg offen ist.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose 2026 nach der Fed-Entscheidung vom 29. April?

Die Aussichten wurden nach der 8-4-Abstimmung der Fed optimistischer. Bernstein sieht 200.000 Dollar, Fundstrat nennt 250.000 Dollar, und BTC hält sich über 76.000 Dollar bei 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung.

Was ist Pepeto und warum nennen Analysten es den stärksten Presale 2026?

Pepeto ist eine funktionierende Cross-Chain-Handelsplattform ohne Gebühren, mit einer verifizierten Brücke über drei Chains und einem Scanner für riskante Verträge. Mehr als 9,72 Millionen Dollar bei extremer Marktangst und ein sich näherndes Binance-Listing machen es zum Presale mit dem meisten Kapitalzufluss dieses Zyklus. Die offizielle Pepeto-Website bietet den Zugang.