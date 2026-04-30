Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.04.2026, 13:50 Uhr Zürich/Berlin Noch steht die Wasserstofftechnologie vor einigen Herausforderungen, befindet sich aber in einer Wachstumsphase. Vor allem Langstreckenfahrer und Nutzfahrzeuge sind wie geschaffen für diese Technologie. Wasserstoffautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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