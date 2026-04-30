Starke Performance spiegelt die durch die internationale Expansion und operative Effizienz angetriebene anhaltende Dynamik wider

Initiativen zur digitalen Transformation in den Bereichen Automatisierung und künstliche Intelligenz haben zur Verbesserung von Produktivität, Governance und Kostenoptimierung beigetragen

Die Estithmar Holding Q.P.S.C. hat ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Die Gruppe meldete einen Nettogewinn von 333 Millionen QAR, was einem deutlichen Anstieg von 97 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Ergebnisse unterstreichen die Stärke des Geschäftsmodells des Unternehmens und die erfolgreiche Umsetzung seiner Expansionsstrategie.

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Estithmar Holding Reports 97% Surge YoY in Q1 2026 in Net Profit to QAR 333 Mn (Photo: AETOSWire)

Der Umsatz stieg von 1,309 Milliarden QAR im ersten Quartal 2025 auf 1,455 Milliarden QAR. Der Bruttogewinn verbesserte sich um 35 auf 561 Millionen QAR gegenüber 416 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA kletterte um 73 auf 473 Millionen QAR, während der Gewinn je Aktie um 90 auf 0,089 QAR stieg.

Die Ergebnisse zeigen ein umfassendes Wachstum bei allen wichtigen Finanzkennzahlen, was auf die klare Investitionsvision sowie die Fähigkeit des Unternehmens zurückzuführen ist, geografische Expansion, Portfoliodiversifizierung und operative Effizienz in Einklang zu bringen. Die in früheren Berichtszeiträumen angekündigten internationalen Investitionen beginnen nun, messbare Wirkung zu entfalten und tragen zum Umsatzwachstum, zur verbesserten Rentabilität sowie zur Erweiterung der Vermögensbasis bei.

Das starke Wachstum des Nettogewinns spiegelt den disziplinierten Ansatz des Unternehmens zu operativer Effizienz und Wertschöpfung wider, kombiniert mit einem umsichtigen Kapitalmanagement und wirksamem Risikomanagement. Parallel dazu haben Initiativen zur digitalen Transformation, insbesondere in den Bereichen Automatisierung und künstliche Intelligenz, maßgeblich zur Steigerung der Produktivität, zur Stärkung der Governance sowie zur Kostenoptimierung beigetragen.

Die Ergebnisse verdeutlichen zudem, dass alle Geschäftsbereiche des Unternehmens Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Tourismus und Immobilienentwicklung sowie Industrie und spezialisiertes Auftragswesen einen ausgewogenen Beitrag geleistet und die erfolgreiche Umsetzung ihrer jeweiligen Wachstumsstrategie innerhalb eines integrierten strategischen Rahmens bewiesen haben.

Der CEO von Estithmar Holding, Juan Leon, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

"Die Ergebnisse des ersten Quartals spiegeln die Stärke unseres Geschäftsmodells und unsere Fähigkeit wider, gleichzeitig beschleunigtes und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Diese Leistung geht über das Erreichen von Rekordwerten hinaus; sie zeigt die Qualität unserer Investitionsentscheidungen und die disziplinierte Umsetzung in unterschiedlichen Märkten und Sektoren. Das Gleichgewicht zwischen Umsatzwachstum und verbesserter Rentabilität, gestützt durch eine starke operative Performance und solide Cashflows, unterstreicht unsere Effizienz sowie unsere Fähigkeit, Expansion in greifbaren Mehrwert für die Aktionäre zu übersetzen."

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Quelle: AETOSWire

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