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Bitcoin prallte diese Woche zweimal an der 80.000-Dollar-Marke ab und fiel auf 76.400 Dollar zurück, obwohl institutionelle Anleger in Rekordhöhe kaufen. Die Krypto News im April 2026 zeigen einen Markt, der zwischen technischem Widerstand und fundamentaler Stärke zerrissen ist. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in acht aufeinanderfolgenden Tagen Zuflüsse von 2,1 Milliarden Dollar. Das ist die längste positive Serie seit Oktober 2025, und BlackRocks IBIT allein erfasste 75 Prozent aller Zuflüsse. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen stieg im April um zehn Prozent auf 2,7 Billionen Dollar, angetrieben von Bitcoin mit einem Plus von 16 Prozent. Trotzdem bleibt der Widerstand bei 80.000 Dollar fest, und Derivatedaten zeigen nachlassende kurzfristige Dynamik. Dieser Artikel analysiert, was die aktuellen Krypto News für Anleger bedeuten und wohin das institutionelle Kapital wirklich fließt. Denn während alle auf den Bitcoin-Chart schauen, zieht ein viraler Presale im Hintergrund erfahrenes Kapital an. Wallets, die in großen Coins keinen vergleichbaren Einstieg mehr finden, bewegen sich in eine Richtung, die dieser Artikel zum ersten Mal aufschlüsselt.

Krypto News im April: Bitcoin kämpft mit 80.000 Dollar, während Institutionen in Rekordhöhe zugreifen

Bitcoin handelt seit Tagen in einer engen Spanne knapp unter 77.000 Dollar und zeigt keine Bereitschaft, die psychologische Marke von 80.000 Dollar zu durchbrechen. Zwei Anläufe in einer Woche scheiterten, und der Kurs fiel jedes Mal zurück in den Bereich zwischen 76.000 und 78.000 Dollar. Der Coinbase Premium Index drehte dabei ins Negative, was laut CoinDesk auf nachlassende Nachfrage von US-Investoren hindeutet. Die Derivatemärkte kühlten ebenfalls ab, mit sinkendem Open Interest und einem Rückgang des Handelsvolumens um drei Prozent innerhalb von 24 Stunden. Die Liquidationen fielen um acht Prozent, was auf weniger aggressive Positionen im gesamten Markt hindeutet.

Gleichzeitig strömt institutionelles Kapital in einer Geschwindigkeit in Spot-Bitcoin-ETFs, die den Widerstand im Chart fast vergessen lässt. US-Spot-Bitcoin-ETFs zogen laut Bitget Research in acht aufeinanderfolgenden Tagen insgesamt 2,1 Milliarden Dollar an, wobei BlackRocks IBIT rund 75 Prozent dieser Zuflüsse auf sich vereinte. Strategy, das Unternehmen hinter der größten öffentlich bekannten Bitcoin-Position, kaufte im April BTC im Wert von rund 4,1 Milliarden Dollar. Die Firma hält jetzt über 815.000 Bitcoin in der Bilanz und hat damit BlackRocks IBIT als größten öffentlich bekannten Halter überholt.

Analysten sehen den Unterstützungsbereich bei 75.000 Dollar als entscheidend für die kurzfristige Richtung des Marktes. Ein Bruch darunter könnte den Aufwärtstrend seit März brechen und weiteren Verkaufsdruck auslösen. Bitget Research erwartet jedoch einen Ausbruch über 80.000 bis 85.000 Dollar, sofern die Zuflüsse anhalten und die institutionelle Nachfrage stabil bleibt. Die aktuelle Rallye hat nach Einschätzung der Analysten eine festere Basis als frühere Zyklen, weil institutionelle Allokation und nicht spekulative Privatanleger den Markt treiben. Doch während der Krypto-Markt auf den nächsten Impuls wartet, bewegt sich frühes Kapital bereits in eine Richtung, die große Marktkapitalisierungen bei diesen Kursen nicht bieten können.

Pepeto baut eine KI-verifizierte Börse mit 1.500 Listing-Bewerbungen und viralem Presale

Der Bitcoin-Chart zeigt von 77.000 Dollar aus begrenztes Aufwärtspotenzial, selbst im besten Fall liegen zwischen dem aktuellen Kurs und dem nächsten Widerstand nur wenige Prozent. Genau in diesem Umfeld suchen erfahrene Wallets nach Einstiegen, die ein einziges Listing-Ereignis in Renditen verwandeln können, die ein großer Coin über Monate nicht liefert. Das erklärt, warum ein Presale gerade jetzt viral geht.

Pepeto baut die erste Börse, bei der jeder Token eine KI-Verifizierung durchläuft, bevor ein einziger Handel ausgeführt wird, und über 1.500 Projekte haben bereits Listing-Bewerbungen eingereicht, um auf die Plattform zu kommen. Die Börse ermöglicht kostenfreien Handel über Ethereum, BNB Chain und Solana mit einer Cross-Chain-Bridge, die Assets zwischen Netzwerken ohne Gebühren bewegt. Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Prüfsystem entworfen, das Smart-Contract-Risiken, Wallet-Konzentration und On-Chain-Verhalten analysiert, um Betrug zu blockieren, bevor Händler Geld verlieren.

Betrügerische Token haben DeFi-Nutzern im Jahr 2025 insgesamt 1,3 Milliarden Dollar entzogen, und Pepeto wurde gebaut, um diesen Kreislauf zu beenden. Jede einzelne dieser 1.500 Listing-Bewerbungen erzeugt Handelspaare, sobald die Plattform live geht, und jedes Handelspaar bringt Volumen auf die Börse. Die Sicherheit des Presales steht auf einem geprüften Fundament, denn SolidProof hat den gesamten Code der Plattform auditiert und jeden einzelnen Smart Contract verifiziert, bevor der erste Dollar in den Presale eingezahlt wurde.

Das Team hat von Anfang an klargemacht, dass jede Entscheidung auf die Menschen ausgerichtet ist, die früh an das Projekt geglaubt haben. Presale-Teilnehmer kaufen nicht einfach einen Token, sie werden Teil eines Projekts, das sie als Gründungsmitglieder einer Börse behandelt, die ihr Vertrauen lange nach dem Presale-Ende schützt. Der Presale hat über 9,72 Millionen Dollar eingesammelt bei einem Einstiegspreis von 0,0000001867 Dollar, einem Zeitfenster, das sich mit dem Listing für immer schließt.

Fazit

Die Krypto News im April zeigen institutionelle Rekordkäufe bei Bitcoin, aber der Kurs bleibt unter 80.000 Dollar gefangen und das Aufwärtspotenzial von hier ist begrenzt. Die Wallets, die jetzt in den Pepeto-Presale einsteigen, positionieren sich zum gleichen frühen Zeitpunkt wie diejenigen, die Bitcoin bei 200 Dollar gekauft haben. Der Krypto-Markt wird über die frühen Pepeto-Teilnehmer so sprechen, wie er heute über die frühen Bitcoin-Käufer spricht. Das Projekt verbreitet sich viral, das Team veröffentlicht täglich Updates, und der Presale bietet Konditionen, die nach dem Listing niemand mehr erhalten wird. Wer jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich einen Zugang, der mit dem Listing für immer verschwindet, und dieses Zeitfenster wird nicht lange offen bleiben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die ETF-Zuflüsse für die Krypto News und den Bitcoin-Kurs?

Die Rekordzuflüsse von 2,1 Milliarden Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs zeigen, dass institutionelles Kapital Bitcoin als langfristigen Vermögenswert behandelt. BlackRocks IBIT erfasst 75 Prozent der Zuflüsse, und Strategy kaufte im April BTC im Wert von 4,1 Milliarden Dollar.

Was ist Pepeto und warum kaufen erfahrene Wallets während der Seitwärtsphase?

Pepeto ist eine Presale-Börse mit KI-verifiziertem Handel über drei Blockchains und 1.500 Projekten, die auf ein Listing warten. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und verifiziert, und der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website steht bei einem Preis, den das Listing endgültig schließt.