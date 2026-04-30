Eine neue Studie von IDEO deckt eine Lücke bei den Verhaltensweisen auf, die das Wachstum am stärksten vorantreiben: langfristige Vision, schnelles Experimentieren und Teamautonomie wobei nur 10 der Führungskräfte angeben, dass ihr Unternehmen diese Kombination besonders gut beherrscht.

IDEO, das weltweit tätige Design- und Innovationsunternehmen, hat heute den IDEO Innovation Quotient IDEO IQ), vorgestellt, einen neuen Bericht, der misst, wie Verhaltensweisen am Arbeitsplatz die Unternehmensleistung in 100 der weltweit größten Unternehmen beeinflussen. Die Unternehmen mit den höchsten IDEO-IQ-Werten erzielten im vergangenen Jahr einen Gewinn von fast 20 Milliarden US-Dollar 50 mehr als der Durchschnitt und dreimal so viel wie die Unternehmen am unteren Ende der Rangliste.

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The IDEO Innovation Quotient (IDEO IQ) is a new report measuring how workplace behaviors drive business performance across 100 of the world's largest companies.

Der IDEO IQ befragte 266 Führungskräfte in Produkt- und Innovationsfunktionen bei 100 der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Medien Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Der Bericht ist der erste seiner Art, der einen direkten Zusammenhang zwischen der internen Arbeitsweise von Unternehmen und ihrer finanziellen Leistung herstellt. Die Unternehmen wurden anhand von fünf Kernverhalten befragt und bewertet, die IDEO als "POWER"-Dynamik bezeichnet:

Perspektive : Inwieweit Organisationen zukünftige Trends und Umbrüche antizipieren

: Inwieweit Organisationen zukünftige Trends und Umbrüche antizipieren Ownership : Wie viel Autonomie Teams haben

: Wie viel Autonomie Teams haben Wellenlänge : Wie kooperativ die Unternehmenskultur ist

: Wie kooperativ die Unternehmenskultur ist Experimentieren : Wie schnell Unternehmen neue Ideen testen

: Wie schnell Unternehmen neue Ideen testen Resonanz: Wie stark Organisationen Kundenbedürfnisse in Entscheidungen und Abläufen in den Mittelpunkt stellen

Diese kulturellen Bewertungen wurden dann direkt mit Kennzahlen für den Geschäftserfolg in Beziehung gesetzt.

"Viele Unternehmen verstehen ihre Kunden, was entscheidend ist, aber weit weniger haben die Verhaltensweisen entwickelt, um auf dieses Verständnis zu reagieren", sagte Mike Peng, CEO von IDEO. "Da sich immer mehr Organisationen bei der Suche nach Antworten auf Technologie verlassen, liegt der Vorteil darin, weiter vorauszuschauen, auf menschliche Einsichten zurückzugreifen, das Kommende zu antizipieren und die Grenzen der Kreativität auszuloten. Die Unternehmen, die dies tun, sind diejenigen, die die Führung übernehmen."

Die 10-Milliarden-Dollar-Differenz

Die Unternehmen, die sich an die Spitze setzen, sind nicht nur schneller sie verbinden eine langfristige Perspektive mit der Fähigkeit, schnell zu handeln. Führungskräfte dieser leistungsstarken Unternehmen glauben zudem doppelt so häufig, dass ihr Unternehmen in den nächsten zehn Jahren florieren wird und sechsmal häufiger, dass sie besser als die Konkurrenz aufgestellt sind, um zukünftige Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Die Unternehmen im obersten Quintil berichteten:

Ein fast dreimal so hohes Umsatzwachstum.

Ein fast doppelt so hohes Kundenwachstum.

5 Milliarden Dollar mehr Jahresgewinn (im Vergleich zum Durchschnittsunternehmen).

10 Milliarden Dollar mehr Jahresgewinn (im Vergleich zu Unternehmen im untersten Quintil).

"Es ist nicht so, dass Unternehmen nicht wissen, was sie tun müssen", sagte Becca Carroll, Chief Strategy Officer bei IDEO. "Das Schwierige ist, dies in die DNA der Organisation zu integrieren, den Teams die Erlaubnis zu geben, zu testen, bevor ein Konzept perfekt ist, und Raum zu schaffen, um über das nächste Quartal hinauszuschauen."

Die Mehrheit der von uns befragten Führungskräfte (58 %) gibt an, bei der Kundenorientierung starke Leistungen zu erbringen fast dreimal so viele wie bei der Experimentierfreudigkeit. Weit weniger sagen, dass ihre Organisation konsequent auf dieser Erkenntnis aufbaut.

Diese Diskrepanz zeigt sich am deutlichsten bei der Einführung von KI. Nur 41 der Führungskräfte geben an, KI erfolgreich eingeführt zu haben, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen, und 26 räumen ein, dass sie bei der Einführung insgesamt zu langsam vorgegangen sind. Unternehmen, die sowohl bei der Perspektive als auch beim Experimentieren herausragende Leistungen zeigen, berichten mit höherer Wahrscheinlichkeit, dass KI die Kundenergebnisse verbessert (52 %). Sie geben auch häufiger an, KI zur Unterstützung des Gewinnwachstums einzusetzen (28 im Vergleich zu einem Basiswert von 16 %).

Die Chancenlücke

Die Untersuchung von IDEO identifizierte zudem die drei Verhaltensweisen, die die stärksten Ergebnisse erzielen: Experimentierfreudigkeit, Eigenverantwortung und Weitsicht. Dies sind auch die Bereiche, mit denen viele Unternehmen am meisten zu kämpfen haben. Die Daten zeigen eine Kluft zwischen Absicht und Handeln:

Nur 21 stimmen voll und ganz zu, dass ihre Unternehmen frühe Versionen von Produkten und Erlebnissen mit echten Nutzern testen (Experimentierfreudigkeit).

Nur 29 stimmen voll und ganz zu, dass ihre Teams die Freiheit haben, neue Dinge auszuprobieren (Eigenverantwortung).

Nur 31 stimmen voll und ganz zu, dass ihr Unternehmen kurz- und langfristige Strategien in Einklang bringt (Perspektive).

Führungskräfte setzten eher auf "Wellenlänge" und "Resonanz", beides entscheidend für den Erfolg, doch da es sich um häufigere Verhaltensweisen handelt, bieten sie nicht die gleiche Chance, eine überdurchschnittliche Wirkung zu erzielen.

Der IDEO-IQ-Bericht wird jährlich veröffentlicht, um zu verfolgen, wie sich die weltweit größten Unternehmen im Laufe der Zeit in Bezug auf diese Verhaltensweisen entwickeln. Er bietet Führungskräften einen Rahmen, um den Archetyp ihres Unternehmens zu bewerten und Wachstumschancen zu identifizieren. Um den vollständigen Bericht herunterzuladen und die Fähigkeiten Ihres Unternehmens zu bewerten, besuchen Sie https://www.ideo.com/iq.

Über die Untersuchung

Im Auftrag von IDEO befragte das auf B2B-Forschung spezialisierte Unternehmen NewtonX 266 Führungskräfte in produkt- und innovationsorientierten Positionen aus 100 der weltweit größten Unternehmen der Branchen Gesundheitswesen, Medien Technologie sowie Konsumgüter. Zu den Kriterien gehörten Unternehmen mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar und mehr als 10.000 Mitarbeitern, wobei die Aufnahme in den IDEO IQ auf die ersten 100 Unternehmen beschränkt war, die zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 auf die Umfragen geantwortet hatten. Alle Befragten füllten den Fragebogen anonym und unabhängig von ihrem Arbeitgeber aus. Bei der Analyse der IDEO-IQ-Werte auf Unternehmensebene wurden nur Unternehmen mit drei oder mehr Befragten berücksichtigt (n 59 Unternehmen).

Über IDEO

IDEO ist ein globales Design- und Innovationsunternehmen. IDEO arbeitet mit Organisationen zusammen, um komplexe Herausforderungen anzugehen, neue Chancen aufzudecken und bedeutende und positive Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zu erzielen. Von der Gestaltung ikonischer Produkte und Dienstleistungen über die Entwicklung neuer Unternehmungen bis hin zum Aufbau kreativer Fähigkeiten innerhalb von Organisationen die Arbeit von IDEO basiert auf Empathie und Experimentierfreudigkeit. Als Teil von kyu, einem Zusammenschluss strategisch kuratierter kreativer Organisationen, unterhält IDEO Niederlassungen in den USA, Großbritannien und China. Erfahren Sie mehr unter www.ideo.com.

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