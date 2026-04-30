Quelle: CtheLightTrading/XAlphabet hat heute Quartalszahlen vorgelegt und die Börse feiert das mächtig ab. Daher kann die Google-Mutter heute ihre Marktkapitalisierung um 420 Milliarden Dollar steigern und ist nun nur noch 6% davon entfernt, Nvidia als das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt zu überholen. Zudem ist Alphabet auf dem besten Weg, den größten Marktkapitalisierungszuwachs an einem einzigen Tag in der Geschichte zu verzeichnen. Party on, Wayne...!
Disclaimer: Habe Alphabet, Nvidia auf meiner Beobachtungliste und/oder im Depot/Wiki. Den vollständigen Artikel lesen ...
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