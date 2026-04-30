Le 30 avril/April 2026Golden Lake Exploration Inc. ("Golden Lake" or the "Company") has announced that, further to its news release dated April 23, 2026, the Company and McEwen Inc. ("McEwen") have set the closing date for the statutory plan of arrangement (the "Arrangement") under the Business Corporations Act (British Columbia) pursuant to which McEwen will acquire all of the issued and outstanding shares of the Company as of April 30, 2026 (the "Closing Date").Under the terms of the Arrangement, each Golden Lake common share (a "Golden Lake Share") would entitle the holder to receive (the "Exchange Ratio") 0.003876 McEwen common shares (each, a "McEwen Share") on the Closing Date.All issued and outstanding Golden Lake Shares on the Closing Date will be exchanged for McEwen Shares on the basis of the Exchange Ratio.Golden Lake will be delisted at market close on April 30, 2026.For further information please see the Company's news release._________________________________Golden Lake Exploration Inc. (« Golden Lake » ou la « Société ») a annoncé que, faisant suite à son communiqué de presse daté du 23 avril 2026, la Société et McEwen Inc. (« McEwen ») ont fixé la date de clôture du plan d'arrangement légal (l'« Arrangement »), réalisé en vertu de la *Business Corporations Act* (Colombie-Britannique), aux termes duquel McEwen fera l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de la Société à la date du 30 avril 2026 (la « Date de clôture »).Conformément aux modalités de l'Arrangement, chaque action ordinaire de Golden Lake (une « Action Golden Lake ») donnera droit à son détenteur de recevoir (le « Ratio d'échange ») 0,003876 action ordinaire de McEwen (chacune, une « Action McEwen ») à la Date de clôture.Toutes les Actions Golden Lake émises et en circulation à la Date de clôture seront échangées contre des Actions McEwen sur la base du Ratio d'échange.La radiation des titres de Golden Lake interviendra à la fermeture des marchés le 30 avril 2026.Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse de la Société.Symbol/Symbole: GLMEx-distribution Date/Date ex-distribution: Le 30 avril/April 2026Record Date/Date d'enregistrement: Le 30 avril/April 2026Payment Date/Date de paiement: Le 6 mai/May 2026Delist Date/Date de Retrait: Le 30 avril/April 2026If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.