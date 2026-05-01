Cardano News: IO Global fordert 46,8 Millionen, reicht Leios für den ADA-Durchbruch?

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Wale haben in den letzten Wochen 819 Millionen ADA akkumuliert, und trotzdem bewegt sich der Kurs keinen Zentimeter über die 0,25-Dollar-Marke. Die Cardano News drehen sich aktuell um IO Globals Treasury-Antrag von 46,8 Millionen Dollar und das Leios-Upgrade, das den Durchsatz auf über 1.000 Transaktionen pro Sekunde steigern soll. Die Abstimmung läuft bis zum 24. Mai, und rund 1.000 gewählte DReps entscheiden über die Finanzierung. ADA handelt bei 0,249 Dollar und liegt damit 92 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Die Van-Rossum-Hardfork brachte Protocol Version 11, doch der Kurs hat diese Fortschritte bisher ignoriert. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 26 und zeigt weiterhin Angst im Markt. Analysten sehen 0,50 Dollar als nächstes Ziel, doch das erfordert, dass mehrere Katalysatoren gleichzeitig eintreten. Die Distanz zwischen aktueller Bewertung und Allzeithoch ist enorm, und die Frage bleibt, was das gebundene Kapital in der Zwischenzeit verpasst. Dieser Artikel zeigt die aktuellen Entwicklungen rund um ADA und wo Kapital schneller arbeitet.

Cardano News: IO Global beantragt 46,8 Millionen Dollar, Wale akkumulieren 819 Millionen ADA

IO Global reichte am 22. April neun Treasury-Vorschläge über insgesamt 46,8 Millionen Dollar ein, weniger als die Hälfte des Vorjahresantrags von 97,5 Millionen Dollar, wie CoinDesk berichtete. Das Leios-Upgrade steht im Zentrum und soll den Durchsatz durch Endorser Blocks und Committee-basierte Validierung auf über 1.000 Transaktionen pro Sekunde steigern. Das Testnet ist für Juni geplant, das Mainnet frühestens zum Jahresende. Die Abstimmung läuft bis zum 24. Mai, und rund 1.000 gewählte DReps entscheiden über die gesamte Finanzierungsrunde. IO Global plant, den jährlichen Antrag weiter zu reduzieren, bis das Unternehmen sich durch eigene Einnahmen finanzieren kann.

ADA handelt bei 0,249 Dollar und liegt damit 92 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar laut FX Leaders. Wallets mit mehr als 10 Millionen ADA erreichten ein Viermonatshoch von 424 Adressen, und große Halter kauften rund 819 Millionen Token während der Kursschwäche. Die Van-Rossum-Hardfork brachte Protocol Version 11 mit verbesserten Plutus-Smart-Contracts und erweiterten Governance-Funktionen. Trotzdem reagierte der Kurs nicht, und die Diskrepanz zwischen technischem Fortschritt und Preisentwicklung wächst weiter. Die Unterstützung liegt bei 0,23 Dollar, und ein Durchbruch über 0,29 Dollar würde die Trendwende bestätigen. Analysten sehen 0,50 Dollar als nächstes Kursziel, was rund 100 Prozent vom aktuellen Niveau bedeutet und mehrere aufeinander abgestimmte Katalysatoren erfordert.

Die Entwicklungen zeigen echten Fortschritt, doch der Zeitrahmen bleibt der Haken. Leios-Testnet im Juni, Mainnet zum Jahresende bestenfalls, und ADA braucht jede einzelne dieser Lieferungen, um 0,50 Dollar zu erreichen. Presale-Einstiege mit gelieferten Börsenprodukten und einem abgeschlossenen Audit fangen die Rendite ein, die ADA über Monate hinweg und mit mehreren Katalysatoren erst aufbauen muss. Die Wallets, die diese Woche in einen anderen Einstieg investieren, haben bereits entschieden, dass sie nicht in einer Warteschlange hinter einem Hardfork-Zeitplan stehen wollen.

Pepeto - das Projekt, mit dem der Cardano-News-Zeitplan nicht mithalten kann

Während IO Global Vorschläge einreicht und Leios sich auf das Testnet vorbereitet, teilt sich das Kapital zwischen dem ADA-Zyklus und dem Börsen-Presale, der 9,72 Millionen Dollar während derselben Konsolidierung eingesammelt hat, die ADA-Trader gerade durchleben.

Pepeto ist so gebaut, dass Privatanleger jede Börsenfunktion auf einem einzigen Bildschirm ausführen können, über Ethereum, BSC und Solana hinweg. Eine Brücke bewegt Tokens über Netzwerke ohne Reibungsverluste. Die Matching-Engine verarbeitet jeden Trade ohne Gebühren. Ein integriertes Bewertungstool prüft jeden Token auf Risiken, bevor Kapital ihn berührt. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und den gesamten Code verifiziert, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde, und der Mitgründer hinter dem ursprünglichen Aufstieg von Pepe auf 7 Milliarden Dollar leitet das gesamte Projekt.

Mehr als 9,72 Millionen Dollar kamen herein, während die ADA-Community auf die nächste Lieferung wartet, und die Kluft zwischen den beiden Geschichten wird mit jeder Handelssitzung größer. Pepeto liefert Ergebnisse durch Werkzeuge, die funktionieren, ob Leios pünktlich erscheint oder erneut verschoben wird. ADA zielt kurzfristig auf 0,50 Dollar, was rund 100 Prozent bedeutet und das Zusammentreffen mehrerer Katalysatoren erfordert.

Der Presale eines Gründers mit einer 7-Milliarden-Dollar-Bilanz und einem sich nähernden Binance-Listing benötigt keinen dieser Katalysatoren, weil das Listing seinem eigenen Zeitplan folgt, und wenn es eintrifft, schließt der Presale dauerhaft. Bis ADA-Halter 0,50 Dollar feiern, wird der Einstieg bei 0,0000001867 Dollar bereits eine geschlossene Tür sein, und nur die Wallets, die während der Stille gehandelt haben, werden wissen, wie es sich angefühlt hat, ihn zu halten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Preis und den Fortschritt der laufenden Phase.

Fazit

ADA zielt auf 0,50 Dollar, was rund 100 Prozent bedeutet und jeden einzelnen Katalysator über Monate hinweg erfordert. Pepetos Presale-zu-Listing-Lücke liefert auf einem Zeitplan, den keine Hardfork kontrolliert und über den keine DRep-Abstimmung entscheidet. Der Gründer mit einer 7-Milliarden-Dollar-Bilanz hat die Börse gebaut, das Audit ist abgeschlossen, und jeder ruhige Tag, der vergeht, füllt den Presale weiter und bringt den Einstieg näher ans Verschwinden. Das Listing ist das Ereignis, das diesen Preis für immer verändert, und wer den Einstieg während der Wartezeit verpasst, wird diese Zögerlichkeit als die teuerste dieses Zyklus empfinden. Die offizielle Pepeto-Website bietet den Zugang, solange der Presale offen ist. Besuchen Sie die Seite, bevor das Listing eintrifft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die aktuellen Cardano News und wohin bewegt sich der ADA-Kurs?

Die wichtigsten Meldungen heute sind IO Globals Treasury-Antrag von 46,8 Millionen Dollar in neun Vorschlägen, die Abstimmung bis zum 24. Mai, und das Leios-Testnet im Juni. ADA zielt kurzfristig auf 0,50 Dollar, braucht aber die Leios-Lieferung und eine breitere Markterholung, um die 0,30-Dollar-Marke zu durchbrechen.

Warum gilt Pepeto derzeit als stärkerer Einstieg als Cardano?

Pepeto bei 0,0000001867 Dollar mit einer von SolidProof geprüften Börse und einem sich nähernden Binance-Listing zielt auf Listing-Multiplikatoren, die ADA bei Monaten von Katalysatoren für eine 100-Prozent-Bewegung nicht erreichen kann. Der Presale hat 9,72 Millionen Dollar eingesammelt, und die offizielle Pepeto-Website bietet den aktuellen Zugang.