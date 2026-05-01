Suzano (B3: SUZB3 NYSE: SUZ) der weltweit größte Zellstoffhersteller, gibt seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 (1Q26) bekannt und verzeichnet dabei einen neuen Rekordumsatz bei Zellstoff. Im Zeitraum von zwölf Monaten von April 2025 bis März 2026 verkaufte das Unternehmen 12,7 Millionen Tonnen Zellstoff das höchste jemals in seiner Geschichte verzeichnete Volumen. Im gleichen Zeitraum verkaufte Suzano zudem 1,7 Millionen Tonnen Papier in den Segmenten Verpackungs-, Druck- und Schreibpapier, Spezialpapier sowie Tissue.

Dieses beispiellose Umsatzniveau spiegelt vor allem die Erhöhung der Produktionskapazität nach der Inbetriebnahme der Zellstofffabrik Ribas do Rio Pardo im Bundesstaat Mato Grosso do Sul wider sowie die hohe betriebliche Effizienz von Suzano entlang seiner Produktionslinien und Lieferketten, mit denen das Unternehmen Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit beliefert.

Im ersten Quartal 2026 verkaufte Suzano insgesamt 3,2 Millionen Tonnen, davon 2,8 Millionen Tonnen Zellstoff und 378.000 Tonnen Papier. Der Nettoumsatz belief sich auf 11,0 Milliarden BRL, während das bereinigte EBITDA 4,6 Milliarden BRL erreichte. Der Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2026 auf 4,3 Milliarden BRL.

Die Quartalsergebnisse spiegeln die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Geschäftstätigkeit von Suzano wider. Der operative Cashflow belief sich auf 2,5 Milliarden BRL, und zwar in einem schwierigeren makroökonomischen Umfeld, das durch die Aufwertung des brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar und anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten geprägt war. Die Zellstoffpreise in US-Dollar verzeichneten im Berichtszeitraum eine leichte Erholung.

"Wir haben ein solides erstes Quartal hinter uns, wobei die Zellstoffpreise Ende 2025 über unseren Erwartungen lagen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin voll und ganz auf betriebliche Effizienz, Kostendisziplin und den Abbau von Schulden Säulen, die für Widerstandsfähigkeit sorgen und dazu beitragen werden, unsere Wettbewerbsfähigkeit in einem schwierigen Geschäftsumfeld weiter zu stärken", sagte Beto Abreu, CEO von Suzano.

Die möglichen Auswirkungen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten auf die weltweiten Ölpreise stellen für Suzano und die Branche insgesamt einen Kostendruck dar. Das Unternehmen verfolgt jedoch eine Absicherungsstrategie, um die Auswirkungen höherer Energiekosten auf seine Geschäftstätigkeit abzumildern. Im ersten Quartal beliefen sich die Cash-Kosten für die Zellstoffproduktion ohne Berücksichtigung von Ausfallzeiten auf insgesamt 802 BRL pro Tonne.

Die Nettoverschuldungsquote von Suzano in US-Dollar belief sich Ende März 2026 auf das 3,3-Fache. Die Nettoverschuldung belief sich auf 13,0 Milliarden US-Dollar.

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